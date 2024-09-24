藤井風「小巨蛋加場」3萬人搶1萬張又賣完了！本人飆台語感恩道謝

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▲藤井風三度來台、二度在台開唱，門票賣完人氣非凡。（圖／KKLIVE臉書）

日本歌手藤井風（Fujii kaze）將於11月16日在台北小巨蛋舉辦《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演唱會，1萬張於14日下午1點開賣即完售，主辦單位決定在11月17日加開1場，門票今（24）日中午12點起售，1萬張票券依舊迅速被搶光，主辦「KKLIVE」向《NOWnews今日新聞》表示，同時有3萬人在線搶購，1萬張門票在5分鐘內賣完。藤井風得知第一場演出完售後，開心的錄影片並用台語自我介紹：「打給厚！哇洗藤井風。」接著表示：「謝謝大家，台北的演唱會門票已經完售了，所以我們決定加開一場，在11月17日的台北小巨蛋，期待見到大家，我們下次見！」這次藤井風的台北小巨蛋演唱會門票，起因是藤井風為素食主義者，所以他在日本的演唱會，都會用蔬果來為票區命名；他11月9日、10日的曼谷場次，也是用「水果」劃分票區與價位；11月16日、17日的台北小巨蛋場次，當然也不會放過製造驚喜的機會。他這次的台北小巨蛋1萬張門票，不同日本、泰國選用「蔬果」劃分區域，而是用「茶類」命名，包含：搖滾區的特2A、特3A、特1A取名「東方美人茶區」4800元、紫2B到黃2C到為「紅玉紅茶區」3800元、黃3E到黃3D是「金萱茶區」2800元、黃3J到黃3D「鐵觀音區」1800元，最後則是三樓到蛋頂的黃3E至黃3D稱為「四季春區」800元。會選用「茶葉品種」為台灣演唱會的票券命名，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「KKLIVE」是否為藝人的要求？主辦表示，因為知道藤井風在日本舉辦演出時，都會用蔬果命名票種，而泰國場也是用水果劃分區域，他們想到藝人去年，片段出現他在茶園的採茶身影，就決定選用台灣茶葉來為此次的小巨蛋演出「劃位」，而這些構思與細節執行，通通都有經過日方同意。當「用心小巧思」曝光後，也驚豔不少台灣歌迷，小驚喜掀起討論。藤井風1997年出生，今年27歲，是日本知名的創作歌手、鋼琴家。他3歲開始接觸鋼琴，進而對爵士、古典、流行歌曲感興趣並能輕鬆演奏。小學畢業前，藤井風受到父親認為「未來是YouTube時代」的思維影響，12歲開始就將演奏的影片上傳平台，吸引不少人瀏覽，他就這樣一路上傳到高中才暫停；2017年才恢復更新並公開翻唱的音嗓，影片被藝術家分享給唱片公司「Disk Garage」，讓知名經紀人、製片、導演的河津知典受到強烈啟發，並找到藤井風本人簽合約，促成合作出道。2019年，藤井風先是搬到東京，再去紐約進修，回國後的同年11月舉辦首場演唱會，門票開賣就完售。而，2場演出總計6000張門票也是秒殺，魅力非凡。藤井風也因為當時而愛上台灣文化，沒過多久再悄悄來台拍《Workin' Hard》MV，、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、在廢棄車廠裡邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。演出時間：2024年11月16日（六）19：30​​​​​​​ ​​​​​​​ ：2024年11月17日（日）17：30演出地點：台北小巨蛋演出票價：4800、3800、2800、1800、800售票時間：2024年9月14日（六）13：00售票系統：KKTIX網站（全區採實名制購票）