鋒面通過台灣！氣象署：雨到週末才趨緩　「一波波冷空氣」要來了

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▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，週日過後環境轉乾、雨勢減少。（圖／中央氣象署）

▲9月底開始慢慢有冷空氣影響台灣，氣溫也準備往下降，北台灣近期已經有些感覺。（圖／中央氣象署）

天氣又要開始出現變化，中央氣象署預報員林定宜指出，未來一週的水氣依舊偏多，今（24）日晚上鋒面通過，北台灣、宜蘭的降雨會比較明顯，，雖然不是滂沱大雨，但還是有濕濕的感覺，，降雨以午後為主；月底至10月初，要留意熱低壓或颱風發展。林定宜表示，今晚至明天一整天，鋒面會慢慢通過台灣，，其它各地以午後雷陣雨為主，外出上班上課還是建議攜帶雨具出門；明天氣溫部分，北台灣高溫在攝氏30度以下，清晨稍涼，其它地區高溫攝氏31至33度。週四、週五天氣很不穩定，鋒面會移動到東半部海面，台灣東半部外海到巴士海峽處於低壓帶，逆時針旋轉的氣流，導致台灣吹「東北風」，週六是過渡期，雨勢稍微趨緩，但嘉義以南午後要小心大雨；時間快要進入10月，林定宜也說明，中國長江流域已經有冷高壓在發展，，和7、8月比起來差很多，未來一週白天高溫普遍攝氏32至34度，有下雨時感受較涼，中南部溫度還高一些；實際上完全轉冷的時間還有很大的不確定性。低壓帶幾乎影響台灣整個9月的天氣，不過這樣的環境尚未解除，低壓帶內環境不穩定，容易有較強的熱帶系統發展，林定宜提醒，，是否轉為熱帶性低氣壓或颱風，氣象署持續觀察。