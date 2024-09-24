鋒面通過台灣！氣象署：雨到週末才趨緩　「一波波冷空氣」要來了

天氣又要開始出現變化，中央氣象署預報員林定宜指出，未來一週的水氣依舊偏多，今（24）日晚上鋒面通過，北台灣、宜蘭的降雨會比較明顯，一直到明（25）日，北部、東半部整天都有不定時的雨勢，雖然不是滂沱大雨，但還是有濕濕的感覺，週四至週日（9/26至9/29）低壓帶、東北風影響，北東持續有降雨，中南部近期天氣比較好，降雨以午後為主；月底至10月初，要留意熱低壓或颱風發展。
明天天氣濕答答 北台灣陰雨綿綿
林定宜表示，今晚至明天一整天，鋒面會慢慢通過台灣，主要受影響的地區是中部以北、東半部，整天持續性都會有降雨，山區要小心局部較大雨勢，其它各地以午後雷陣雨為主，外出上班上課還是建議攜帶雨具出門；明天氣溫部分，北台灣高溫在攝氏30度以下，清晨稍涼，其它地區高溫攝氏31至33度。
週四、週五雨區最廣 冷空氣開始影響台灣
週四、週五天氣很不穩定，鋒面會移動到東半部海面，台灣東半部外海到巴士海峽處於低壓帶，逆時針旋轉的氣流，導致台灣吹「東北風」，北台灣、東半部依舊是整天持續性降雨，且宜花東平地、山區都可能出現大雨；週六是過渡期，雨勢稍微趨緩，但嘉義以南午後要小心大雨；週日環境轉乾，北台灣轉為「零星陣雨」，各地持續留意午後降雨。
時間快要進入10月，林定宜也說明，中國長江流域已經有冷高壓在發展，近期北方的涼空氣一波波慢慢南下到台灣，因此北台灣民眾都開始感覺到一點涼意，和7、8月比起來差很多，未來一週白天高溫普遍攝氏32至34度，有下雨時感受較涼，中南部溫度還高一些；實際上完全轉冷的時間還有很大的不確定性。
低壓帶還沒退場 仍要小心颱風生成
低壓帶幾乎影響台灣整個9月的天氣，不過這樣的環境尚未解除，低壓帶內環境不穩定，容易有較強的熱帶系統發展，林定宜提醒，在菲律賓呂宋島外海，目前有一個低壓醞釀，當地的海溫挺適合發展，不過垂直風切有點大，現階段預估增強機會低，是否轉為熱帶性低氣壓或颱風，氣象署持續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林定宜表示，今晚至明天一整天，鋒面會慢慢通過台灣，主要受影響的地區是中部以北、東半部，整天持續性都會有降雨，山區要小心局部較大雨勢，其它各地以午後雷陣雨為主，外出上班上課還是建議攜帶雨具出門；明天氣溫部分，北台灣高溫在攝氏30度以下，清晨稍涼，其它地區高溫攝氏31至33度。
週四、週五雨區最廣 冷空氣開始影響台灣
週四、週五天氣很不穩定，鋒面會移動到東半部海面，台灣東半部外海到巴士海峽處於低壓帶，逆時針旋轉的氣流，導致台灣吹「東北風」，北台灣、東半部依舊是整天持續性降雨，且宜花東平地、山區都可能出現大雨；週六是過渡期，雨勢稍微趨緩，但嘉義以南午後要小心大雨；週日環境轉乾，北台灣轉為「零星陣雨」，各地持續留意午後降雨。
時間快要進入10月，林定宜也說明，中國長江流域已經有冷高壓在發展，近期北方的涼空氣一波波慢慢南下到台灣，因此北台灣民眾都開始感覺到一點涼意，和7、8月比起來差很多，未來一週白天高溫普遍攝氏32至34度，有下雨時感受較涼，中南部溫度還高一些；實際上完全轉冷的時間還有很大的不確定性。
低壓帶還沒退場 仍要小心颱風生成
低壓帶幾乎影響台灣整個9月的天氣，不過這樣的環境尚未解除，低壓帶內環境不穩定，容易有較強的熱帶系統發展，林定宜提醒，在菲律賓呂宋島外海，目前有一個低壓醞釀，當地的海溫挺適合發展，不過垂直風切有點大，現階段預估增強機會低，是否轉為熱帶性低氣壓或颱風，氣象署持續觀察。