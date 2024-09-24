5566合體再開唱〈我難過〉！小刀也現身同台領獎：滿滿的感動

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▲5566受邀演唱經典歌曲，包括〈我難過〉、〈存在〉、〈無所謂〉3首歌曲。（圖／5566提供）

由SMG上海文廣LOVERADIO 103.7 主辦的第八屆《最愛金曲榜》音樂盛典23日晚間，在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行。台灣天團5566本次以〈我難過〉獲得該獎項，4人也合體一連演唱3首經典歌曲，包含〈我難過〉、〈存在〉、〈無所謂〉，為典禮現場增添滿滿活力。過去5566曾在上海開唱，但當時小刀沒有同行，如今事隔多年，小刀也同台一起領獎，讓他們回想到最初的感動，以及《MVP情人》大家認識到他們的一刻。由上海廣播公司旗下經典金曲廣播「Love Radio103.7」策劃，以「愛的金曲，共赴青春之旅」為核心創意概念，將經典與創新融合，帶領觀眾重回共同回憶的《最愛金曲榜》音樂盛典，本次邀來許多華語歌壇歌手參與，當中台灣經典團體5566就以〈我難過〉獲得獎項，也讓這首歌在推出22年後，再度在大型頒獎典禮當中。過去〈我難過〉是經典偶像劇《MVP情人》的片尾曲，當時首度以籃球題材融入偶像劇，王仁甫就表示，經過那麼久還能夠在舞台上表演，是一件很幸福的事情，也希望接下來5566，能夠有機會在亞洲不同城市展開演出，甚至能夠推出新的音樂作品。他也覺得一定要謝謝當初寫出經典歌曲的「小剛老師」周傳雄，創造了這麼好的一首歌給5566。孫協志也感動表示，真的很久沒有以5566的身分跟上海粉絲見面，尤其這次表演的歌曲都非常經典，也是大家認識到5566的起點，希望有朝一日可以到上海做專場演出。許孟哲則是感謝《最愛金曲榜》頒發這個獎項給5566，表演的3首歌曲都是陪伴大家青春的偶像劇主題曲，隔了那麼久時間再一次看到大家，在台下跟著一起唱，心裡很開心也很感動，希望很快有機會再見。過去因受傷沒機會和5566一起到上海表演的小刀，就透露這是他第一次跟5566一起在內地站在舞台上領獎，滿滿的感動也有非常不同的意義，希望自己在未來能做的更好，讓喜歡和支持5566的朋友都覺得值得。