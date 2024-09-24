「蘋果光」照亮台灣訂單　8月外銷訂單金額年502.2億美元、增9.1%

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「蘋果光」逐步照進台灣外銷訂單！經濟部統計處今（24）日公布8月外銷訂單金額為502.2億美元，年增9.1%，連續6個月正成長。其中以資通信產品、電子產品年增16.0%及13.2%，顯示「蘋果光」已經開始發威。統計處預估，9月外銷訂單金額為538億至558億美元，年增率為4.7%至8.6%，有望再創造「連7紅」。統計處也同步預估第3季外銷訂單年增6.1%至7.5%，全年呈現「逐季攀升」。據統計，這次科技貨品均提出亮麗表現。資通信產品受到伺服器訂單續增、手機新品備貨潮，以及筆電接單成長，訂單金額為141.4億美元，年增16.0%；電子產品則受到人工智慧、高效運算等需求，訂單金額為178.4億美元，年增13.2%；兩者訂單金額均創歷年8月第2高。然而，幾家歡樂幾家愁，傳統貨品8月陷入亂流，部分產品由盛轉衰。像是基本金屬7月維持4.8%年增率，8月一口氣下滑至0.2%，勉強維持正成長；塑橡膠製品則是8月年減3.2%，中斷連續4個月正成長。主要接單地區方面，美國、中國大陸及香港8月訂單金額分別11.2%及2.6，東協則是一口氣拿下76.4億美元，訂單金額創下9月的歷史新高。統計處長黃于玲指出，東協訂單金額大幅成長訂單，主因為供應鏈重組，帶動3C產品接單，東協經濟實力也成長，也帶動對於資通信產品消費動能，慢慢形成消費市場，無論是製造業的原材料，以及終端需產品都有挹注。至於傳統貨品，黃于玲認為終端產品需求仍進入全面性的成長階段，成長都只有個位數，容易受到震盪影響。她認為，中長期需求有回溫，短期內則可能會陷入震盪展望未來，雖全球經濟前景仍受地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求熱絡，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，備貨需求漸次升溫，均有助於維繫外銷接單動能。據外銷訂單受查廠商對9月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為52.4，預期9月整體外銷訂單金額將較8月增加。