高雄工安糾察週！高市勞工局長率隊促業者建立紀律預防職災

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▲高雄市政府勞工局局長江健興(中)率隊進行工安糾察週督導檢查工作。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興率隊進行工安糾察週督導檢查，促業者建立紀律預防職災。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局局長江健興23日，率隊到三民區大樓新建工程工地，進行工安糾察週督導檢查，期透過工安糾察週，督促事業單位建立內部的工安紀律，訂定相關安全與作業標準，讓主管與勞工朋友可以遵循，預防職災。高雄市政府勞工局局長江健興表示，勞工局自即日起將針對高風險工地、工廠、運輸裝卸及倉儲業，以及太陽能板安裝、冷氣機裝修、室內裝修、浪板屋頂作業、廠房拆除等高風險作業場所，採取密集督導檢查，並配合辦理宣導輔導，督促雇主建立安全上下設備、安全開口作業、安全輕質屋頂作業的規範與紀律，以預防職業災害的發生。江健興說，勞工局自即日起展開為期2週的工安糾察督導檢查，包括定規矩、立權責、勤糾察、速修補、明賞罰，以安全上下設備為例，業者應清查盤點1.5公尺以上之工作場所與作業，定明應設置何種類型的安全上下設備，與所需對應符合的安全標準項目，如要設置固定梯來做為上下設備，應具有堅固之構造、等間隔的踏條、踏條與構面間應有16.5公分的淨距、應有防滑防止移位設施、梯頂應突出板面60公分以上。江健興並說，事業單位應規範負責管理、維護保養及巡檢糾察單位(人員)的權責與頻率，若發現有任何破損，則應及時回報、修補或更換，且建議事業單位可建立相關工安獎勵制度，以增加員工循規守紀的誘因，逐步建立重視工安的企業文化。高雄市政府勞工局勞工檢查處副處長林信興指出，此次督檢的工地，包括管道間、電梯井、筏基坑、樓梯間、施工架內側具有開口危害部分，所設置之鋼管護欄，應具有高度90公分以上之上欄杆、中欄杆，上下開口距離不得大於55公分，杆柱間隔不得超過2.5公尺，所使用的鋼管直徑不能小於3.8公分，且為防範鄰近開口作業可能的危害，應於各開口加設安全護網。此次督導檢查，經查仍發現該工地有部分開口未設置護欄的情形，依規定可裁處10萬至30萬元罰鍰，勞檢處並已責令業者應加強工地工安糾察、清查巡檢及立即修補可能的危害，並呼籲所有事業單位應建立合法守規的紀律。