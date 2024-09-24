用愛環抱海洋！產業園區管理局屏南產業園區服務中心辦淨灘

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▲產業園區管理局高屏分局屏南產業園區服務中心舉辦淨灘活動，屏南產業園區區內廠商踴躍參與。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

▲屏南產業園區區內廠商中鋼碳素化學公司屏南廠員工及眷屬踴躍參與。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

經濟部產業園區管理局高屏分局屏南產業園區服務中心於日前，在屏東縣枋寮鄉枋寮漁港南側沙灘，舉辦淨灘活動，期用愛環抱海洋，守護海岸環境，共同為保護我們的海洋環境貢獻一份心力。產業園區管理局高屏分局屏南產業園區服務中心主任林惠英表示，屏南產業園區服務中心號召園區內的中鋼碳素化學公司、長興化工公司、帝興樹脂公司等企業，參與此一淨灘活動，由該中心副主任盧正杰帶領到指定地點，進行清除海灘及海堤邊的寶特瓶、菸蒂、廢輪胎、保麗龍、塑膠碎片等海漂垃圾。屏南產業園區的中鋼碳素化學公司有鑑於垃圾被丟棄到海洋中，不僅對海洋生物造成威脅，也污染海洋環境，乃由該公司董事長謝文榮、總經理方明達、副總經理陳宜宏、副總經理曾文良率員工及眷屬踴躍參與活動，也讓他們更深刻瞭解海洋污染及塑料垃圾的危害，以確保海洋環境的永續發展。中鋼碳素化學公司董事長謝文榮指出，中鋼碳素化學公司期待藉由舉辦淨灘活動，將海岸線沙灘清理乾淨外，也盼能喚起全民重視海岸環境，並主動參與清理工作，一同響應淨灘作環保，不分你、我、他，用行動愛護海洋，維護海岸，重視海洋生態保育，把海洋永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球永續經營盡一份心力。