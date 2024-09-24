用愛環抱海洋！產業園區管理局屏南產業園區服務中心辦淨灘

經濟部產業園區管理局高屏分局屏南產業園區服務中心於日前，在屏東縣枋寮鄉枋寮漁港南側沙灘，舉辦淨灘活動，期用愛環抱海洋，守護海岸環境，共同為保護我們的海洋環境貢獻一份心力。
產業園區管理局高屏分局屏南產業園區服務中心主任林惠英表示，屏南產業園區服務中心號召園區內的中鋼碳素化學公司、長興化工公司、帝興樹脂公司等企業，參與此一淨灘活動，由該中心副主任盧正杰帶領到指定地點，進行清除海灘及海堤邊的寶特瓶、菸蒂、廢輪胎、保麗龍、塑膠碎片等海漂垃圾。
屏南產業園區的中鋼碳素化學公司有鑑於垃圾被丟棄到海洋中，不僅對海洋生物造成威脅，也污染海洋環境，乃由該公司董事長謝文榮、總經理方明達、副總經理陳宜宏、副總經理曾文良率員工及眷屬踴躍參與活動，也讓他們更深刻瞭解海洋污染及塑料垃圾的危害，以確保海洋環境的永續發展。
中鋼碳素化學公司董事長謝文榮指出，中鋼碳素化學公司期待藉由舉辦淨灘活動，將海岸線沙灘清理乾淨外，也盼能喚起全民重視海岸環境，並主動參與清理工作，一同響應淨灘作環保，不分你、我、他，用行動愛護海洋，維護海岸，重視海洋生態保育，把海洋永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球永續經營盡一份心力。
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屏南產業園區的中鋼碳素化學公司有鑑於垃圾被丟棄到海洋中，不僅對海洋生物造成威脅，也污染海洋環境，乃由該公司董事長謝文榮、總經理方明達、副總經理陳宜宏、副總經理曾文良率員工及眷屬踴躍參與活動，也讓他們更深刻瞭解海洋污染及塑料垃圾的危害，以確保海洋環境的永續發展。
中鋼碳素化學公司董事長謝文榮指出，中鋼碳素化學公司期待藉由舉辦淨灘活動，將海岸線沙灘清理乾淨外，也盼能喚起全民重視海岸環境，並主動參與清理工作，一同響應淨灘作環保，不分你、我、他，用行動愛護海洋，維護海岸，重視海洋生態保育，把海洋永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球永續經營盡一份心力。