利特真的親手做客家料理！現身桃園球場還用中文叫賣超親民

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲利特代言金門高粱酒。（圖／ 트기트기 이특 LEETEUK YouTube）

▲利特此次來台不但參與客家電視台節目，還成了高粱酒代言人。（圖／利特 IG）

韓團Super Junior隊長利特在8月來台開演唱會時，親自公布了要加入客家電視台節目的消息，還透露要和台灣藝人温昇豪、江宏傑合作做客家菜給大家吃。今（24）日有許多台灣民眾在桃園樂天棒球場捕捉到利特的身影，他在一台客家餐車上叫賣，偶爾也會走到車前和路過的人們打招呼，相當親民。利特所在的餐車上，用中文和韓文寫著「客家的廚房」，而由利特親手準備的料理則是「漢堡」，利特臉上掛著滿滿的笑容，還會用中文跟大家說「請排隊」、「謝謝大家」，另外還有韓團tripleS台灣成員許念慈、在台灣生活的韓國YouTuber Judy、台灣藝人温昇豪、江宏傑也都在場。由於節目錄製行程並未公開，因此只有剛好前往球場要看球賽的部分幸運民眾，能有幸買到利特準備的漢堡，粉絲們看了都直呼太羨慕，也有人猜測既然是餐車模式，或許這幾天會到不同的地方擺攤。利特在本月初曾透露過接下台灣廣告的消息，還劇透是「大家想像不到的廣告，是很有歷史性的產品」，昨日利特抵台後，在飯店開直播時，公布了當時說的代言產品就是「金門高粱酒」，直播中他不斷摸著高粱酒的瓶身，似乎相當滿意。代言消息公開後，今日有許多粉絲都前往門市，指定要買利特代言的高粱酒，代言人效應強大。