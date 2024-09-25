巷仔內／杯葛總預算羅廷瑋卻跑票　打臉國民黨「捍衛預算」的決心

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國民黨杯葛行政院總預算案，藍委羅廷瑋卻在程序委員會跑票「棄權」，國民黨團書記長林思銘竟也回應，因為票數夠，所以不會對羅廷瑋有意見。羅廷瑋的行徑與黨鞭林思銘的態度，凸顯國民黨杯葛總預算案，根本不知為何而戰，毫無戰略與正當性可言。在野黨立委杯葛總預算的導火線，是上周五立院開議日，無黨立委高金素梅不滿原民會預算，未編足原住民保留地禁伐補償金。之後藍營嚴格檢驗各部會預算，林思銘列出四大浮編亂編濫編預算，除了原民會外，還有農委會未編列收購公糧價格提高相關預算、補貼台電預算、大內宣預算。但這些被點名的預算，合計頂多2千億元，相較於規模將近3兆的總預算案，顯得小巫見大巫，更何況用這些單一部會預算問題，就要綁架、杯葛所有中央政府總預算案，也是本末倒置。行政院編列預算有其嚴謹、繁雜程序，過去除非因更換行政院長，否則行政院鮮少重送預算案。如果在野黨認為賴清德政府上任後藐視國會，不尊重在野黨，大可在院會表明，以立法院的高度退回行政院的預算，否則一直在院會、程序委員會擋，是能擋幾次？到最後民意的反撲，只會認證在野黨的野蠻。更何況，林思銘說，「請行政院不要考驗我們立法院捍衛立法院通過法律案、決議案正當性及合法性的意志及決心」，言猶在耳，就被自家立委打臉，不願支持黨團的決策。若杯葛預算合理，為什麼羅廷瑋要棄權？票數夠了就可以做做樣子？這是什麼決心？不祭出黨紀，說得過去嗎？羅廷瑋在2024立委選舉，贏了對手1萬多票，雖稱不上大勝，但比起藍委丁學忠、葉元之、涂權吉，羅廷瑋被罷免成功的可能性相對低了許多。但黨團對羅廷瑋的「棄權」卻如此輕描淡寫，未來其他立委若也跟進，國民黨還有辦法跟民進黨作戰嗎？國民黨在立院的作戰，總是被詬病沒有戰略可言，常常使出「七傷拳」，傷了民進黨一千，自損八百，抑或作秀衝過頭，卻不懂見好就收找下台階，政黨支持度不見提升。新會期的第一戰，國民黨選擇用杯葛總預算鳴鼓進攻，國民黨的決心能撐多久，大家都在看。