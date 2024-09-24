辣妹網紅扮兔女郎大秀美臀！遭抓包「照騙」　原圖曝光網友崩潰了

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▲Kisabbb被網友抓包修圖修太大，和現實中的模樣有出入。（圖／IG Kisabbb）

香港網紅Kisabbb（陳思慧），過去以YouTube頻道起家，憑藉著爽朗的個性和姣好的身材，贏得無數粉絲的心，而近日Kisabbb玩起角色扮演，扮成兔女郎，更透露在舞台上熱舞對她來說是相當大的挑戰，吸引不少粉絲搶看，不過也有網友指出Kisabbb曬出的照片有「修圖嫌疑」，更將現場未修圖的畫面拿出來做對比，讓網友直呼幻滅：「崩潰了！」只見Kisabbb戴著兔耳，穿著女僕裝，更大方秀出美腿，整個人相當性感，而她也毫不避諱地在IG上曬出自己在舞台上熱舞的畫面，雖然贏得不少讚美，但仍有部分網友認為她現實中的模樣和照片上有出入，指控她P圖照騙，還有人將Kisabbb的美照與現場未經修圖的照片做對比，直呼太崩壞。事實上，Kisabbb最初因拍攝了模仿「譚仔姐姐」口音的爆笑影片而開始受到關注，隨著時間過去，她的搞笑形象依舊，也越來越搞怪，經常在社群上分享自己的奇特穿搭，不過也因為這樣的特質，Kisabbb依舊有大批粉絲追隨。此前性格直率的Kisabbb曾在IG上曬出有網友和她「問價」的對話，詢問她是否能夠提供「特別服務」，讓她相當傻眼，痛批：「不如回去約你老X？我聽說有些人說可以約你老媽。你平時愛怎麼叫小姐都隨便你，但不要以為所有女人都是小姐。請尊重自己吧，我已經無視你了，你還一直煩！」更強調：「臉是別人給的，但自尊是自己毀的。」