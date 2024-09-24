吳姍儒雙喜臨門！剛生完又有好消息　浩子遠端連線曝驚喜

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▲舜哥（左）浩子（右）出席新節目公視台語台《Talk Talk秀台語》記者會。（圖／公視台語台提供）

▲乱彈阿翔（中）獻出自己的記者會主持處女秀。（圖／公視台語台提供）

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》今（24）日舉辦開播記者會，主持人再度由最後一集的代班主持乱彈阿翔擔任，雙雙入圍金鐘獎的浩子與許效舜也到現場跟大家分享喜悅。身為主持人的吳姍儒Sandy因為剛生產完無法到場共襄盛舉，浩子特別準備驚喜遠端連線。乱彈阿翔獻出自己的第一次記者會主持，坦言很緊張，但是覺得很榮幸，愛開玩笑的浩子笑說，節目風水非常好，吳姍儒有喜，王彩樺代班主持完聽說也有了，阿翔馬上吐槽：「你怎麼沒有照劇本來，今天我是主持人，麻煩配合一下！」逗得台上、台下一片笑聲。許效舜也以大家長身分感性說道：「因為這個節目，讓我們可以看見台語表演的多元化真的很令人感動，請大家多多給我們節目以及認真的選手們加油支持。」浩子特地準備了神祕嘉賓要跟大家見面，只見他偷偷摸摸拿出吳姍儒的人形立牌，人還在坐月子的吳姍儒也特別錄製心情跟大家分享：「很開心跟浩子哥合作，沒想到他的英文進步了，但我不是學到『練喙花（油嘴滑舌）』，而是學到怎麼用台語『練瘋話（胡説八道）』，希望未來還是有機會可以用台語為大家服務。」她也不忘自嘲：「我下次不會再做錯事了，『做人』真的不可以這樣，很可惜沒有從頭到尾都參與，沒機會看到大家越來越厲害的比賽過程，不過我一定會守著電視，我也好想知道冠軍是誰喔！」現場台上台下一片笑聲，好不熱鬧。最強評審長許效舜今天也是笑彈連發，他穿戴著頸護具出場，表示接了這個節目以後，深刻體驗到「職災」的可怕，他已經數次錄影都「笑甲落下頦（笑到下巴掉下來）」，許效舜表示：「真的很感動看到選手的表現越來越好，不論是台語發音、音韻節奏甚至肢體語言等等，我很看好大家的未來！」