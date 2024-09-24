SJ利特現身樂天桃園棒球場！大跳〈Sorry, Sorry〉現場暴動了　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲利特在球場外邊擺攤邊叫賣，吸引不少粉絲排隊買漢堡。（圖／Threads）

▲利特被粉絲直擊在球場看球，還和啦啦隊尬舞，讓球迷激動搶拍。（圖／Threads）

南韓天團SuperJunior隊長利特日前來台舉辦演唱會，宣布九月份將再度回來台灣見粉絲，如今他兌現承諾，不僅前往桃園樂天棒球場外擺攤叫賣，今（24）日更被粉絲直擊現身在球場邊看球，不只如此好友温昇豪、江宏傑也在一旁，掀起粉絲暴動，急忙搶拍，而現場更播放SJ的經典神曲〈Sorry, Sorry〉，讓球迷直呼：「太幸運！」利特今天在桃園棒球場外被民眾捕獲，只見他在一台客家餐車上用中文叫賣，喊著：「請排隊，謝謝大家。」甚至還走到餐車前和路過的人們打招呼，十分親民，而韓團tripleS台灣成員許念慈、在台灣生活的韓國YouTuber Judy、台灣藝人温昇豪、江宏傑也都在現場，讓粉絲相當驚喜。不只如此，更有球迷在進入球場後，發現利特一行人也跑來球場，現場還應景放起了Super Junior的經典神曲〈Sorry, Sorry〉，後續在播放到樂天女孩的專屬應援曲時，利特還跟著擺動身體，跟著啦啦隊的手勢一同跳起舞來，讓球迷尖叫暴動，人氣不輸現場的樂天女孩。而粉絲也手刀搶拍，並上傳到Threads和網友分享，直呼：「看棒球遇到利特在後面看球！」、「有生之年看到利特在跳辣酷甜」、「今天來到球場的是世界名曲〈Sorry, Sorry〉的Super Junior隊長利特呀！」讓網友既羨慕又嫉妒，「太羨慕」、「他真的好可愛」、「太幸運了吧！」