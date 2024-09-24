郭書瑤「3塊布遮點」禮服挨轟！她發15字文洩心聲　一票網友嗨翻

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▲郭書瑤日前曝光自己的超辣戰袍，沒想到掀起爭議。（圖／IG yaokuo）

▲對於外界的批評指教，郭書瑤以短短15字回應，讓網友大讚情商非常高。（圖／郭書瑤 臉書）

▲郭書瑤認為，應該在有限的時間裡將注意力都放在自己所熱愛的事物上。（圖／郭書瑤 臉書）

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）因跨足戲劇、主持、歌唱等領域，在演藝圈內擁有一定地位，不過她日前在社群上曬出一系列的倫敦時裝週美照，卻慘遭網友炎上，起因是她的服裝實在太奇特，深藍色的晚禮服僅用3塊布料遮掩重點部位，其餘部分都是透色薄紗，讓粉絲直言：「這太猛！」不過仍有不少網友開酸：「沒啥氣質」、「大嬸味好重。」後續郭書瑤在臉書上發文，以短短15字吐露心聲。郭書瑤9月20日在社群上曬出「3塊布」禮服辣照，雖然衣服設計相當大膽，但郭書瑤的表情卻非常自在，當時才發出不到半小時就有2.8萬人按讚，5千多則分享，還有200多則留言，許多粉絲都大讚：「這個眼睛要看哪裡」、「忍不住一直放大欸」、「這個猛，太扯了」、「這還讓不讓人活！太辣了！」但人紅是非多，還是有酸民攻佔留言區砲轟：「沒啥質感」、「嬸味真重」、「川島茉樹代？」，「身材感覺很壯很腫」、「氣質是裝不出來的！」對此，郭書瑤不理會批評聲浪，持續在臉書上發文，曬出其他美照，配文更寫下：「時間有限，只需繼續做自己喜歡的事。」短短15字，就以超高情商回覆砲轟言論，坦言希望自己可以專注在自己的時間上，對於外界的種種指教，只需要面對自己熱愛的事物就夠了。而郭書瑤的貼文一曝光，也立刻得到粉絲的熱烈響應，紛紛留言給予鼓勵：「一生只有一次」、「說的好！只想做自己的事，自己開心就好」、「再度修養自己生活品質」、「不要在乎別人的眼光，髮型想怎樣、服裝想怎樣穿，自己開心看的漂亮就好，支持妳、喜歡妳！」