「越南林志玲」轉行當董事長！灑千萬打造影像館　孫安佐現身祝賀

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▲張清良（左起）、Mandy、粗鏈哥、海倫清桃、黃景裕、陳宥箖、孫安佐、重讀教條、串串李川、芋圓到場共襄盛舉。（圖／法鬥文創提供）

▲孫安佐（左）、重讀教條（右）現身現場，為海倫清桃義氣站台。（圖／法鬥文化提供）

藝人海倫清桃被譽為「越南林志玲」，跨足3D影像事業有成，身為董事長，她耗資8位數打造影像館，於22日宣布喜訊，舉辦開幕典禮，現場重量級貴賓雲集有執行長陳韋廷、財富女神王宥忻、藝人劉伊心、孫安佐等人都出席。海倫清桃開心表示：「落實在生活中AR 3D電子寫真，可以讓很多照片虛擬化，想跟心目中的明星合照或互動現在的技術都可以做到。看到那麼多藝人、好朋友一起來力挺心中真的很感謝他們，這個3D的技術，我會趕快把它帶到越南去，相信越南的朋友一定會很期待這個新的技術，可以紀錄生命中美麗的一刻。」財富女神王宥忻作為海倫清桃的閨密，也亮麗現身開幕會開心分享：「我私下看好這個產業，跟海倫清桃是好姐妹特別來捧場，恭喜她跨界成功成為女企業家，3D列印是未來的趨勢，可以記錄到生命當中很多美好的一瞬間，不但可以節省紙張，透過3D名片傳輸更讓大家更全面性的認識你。」執行長黃景裕是海倫清桃的事業夥伴，邀請來賓體驗3D VR寫真，這台具有「3D建模、全視角拍攝」的功能，瞬間掃描只需1秒，因為機器裡頭包含2百多顆的鏡頭，每個角度都可以在瞬間捕捉完畢提供建模。目前合作的3D肖像簽約名人有辛尤里、孫安佐、重讀教條、麥可歐爸、Mandy、熠凱、檸子、派派…等未來陸續有名人和藝人的加入。