王念好生涯首獲單場MVP！賽後跳「32撞」　靠自己表現登台更開心

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王念好首度獲選單場MVP，隊友開心為他慶祝，登上頒獎台時也大秀舞技，連續跳了3首歌。（圖／富邦悍將提供）

王念好生涯首度獲單場MVP！富邦悍將新秀野手王念好，在今（24）日交手中信兄弟的比賽，4局下敲出帶有2分的超前安打，並在8局下再度敲安取分，王念好本場比賽先發第9棒、鎮守一壘，單場共4打數敲出2安，都是帶有打點的安打，個人就貢獻3分打點，也是生涯首次獲選單場MVP。談起4局下的超前安，王念好表示：「同時，他也提到，事實上，在6月的比賽中，王正棠在獲選單場MVP後，因為身體不適，所以改由王念好代為登上頒獎台，並在賽後和Fubon Angels一起跳舞。在MVP頒獎台上，王念好先是跳了自己的應援曲後，接著是藍色狂潮及富邦最知名的「32撞」舞蹈，看起來頗具架式，最後一首則是韓國團體aespa的歌曲Supernova 。