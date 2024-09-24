王念好生涯首獲單場MVP！賽後跳「32撞」　靠自己表現登台更開心

王念好生涯首度獲單場MVP！富邦悍將新秀野手王念好，在今（24）日交手中信兄弟的比賽，4局下敲出帶有2分的超前安打，並在8局下再度敲安取分，賽後首度獲選單場MVP，登上頒獎台時也大秀舞技，連續跳了3首應援曲。接受訪問時，王念好表示這次是靠自己的好表現，站上舞台跳舞，所以蠻開心的。
首度獲選MVP 敲安謙稱運氣不錯
王念好本場比賽先發第9棒、鎮守一壘，單場共4打數敲出2安，都是帶有打點的安打，個人就貢獻3分打點，也是生涯首次獲選單場MVP。談起4局下的超前安，王念好表示：「那個打席其實就是滿壘，剛好碰到球，想說能不能打到外野，算運氣不錯。」
同時，他也提到，在參加國際賽以後，有去詢問教練，在打擊部分做一些調整。例如之前的打擊型態偏左半邊，所以就有針對這部分做調整，看能不能盡量往中外野方向打。
首次登台是代跳 靠自己表現更開心
事實上，在6月的比賽中，王正棠在獲選單場MVP後，因為身體不適，所以改由王念好代為登上頒獎台，並在賽後和Fubon Angels一起跳舞。被問到上台跳舞的感覺，王念好微笑說道：「因為這次是靠自己的好表現，站上舞台跳舞，蠻開心的。」
在MVP頒獎台上，王念好先是跳了自己的應援曲後，接著是藍色狂潮及富邦最知名的「32撞」舞蹈，看起來頗具架式，最後一首則是韓國團體aespa的歌曲Supernova 。不過王念好在第4首歌時只跳了一小段便停下來，對此，他笑著回應道：「最後一首我根本不會，連歌名都不知道。」
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王念好本場比賽先發第9棒、鎮守一壘，單場共4打數敲出2安，都是帶有打點的安打，個人就貢獻3分打點，也是生涯首次獲選單場MVP。談起4局下的超前安，王念好表示：「那個打席其實就是滿壘，剛好碰到球，想說能不能打到外野，算運氣不錯。」
同時，他也提到，在參加國際賽以後，有去詢問教練，在打擊部分做一些調整。例如之前的打擊型態偏左半邊，所以就有針對這部分做調整，看能不能盡量往中外野方向打。
首次登台是代跳 靠自己表現更開心
事實上，在6月的比賽中，王正棠在獲選單場MVP後，因為身體不適，所以改由王念好代為登上頒獎台，並在賽後和Fubon Angels一起跳舞。被問到上台跳舞的感覺，王念好微笑說道：「因為這次是靠自己的好表現，站上舞台跳舞，蠻開心的。」
在MVP頒獎台上，王念好先是跳了自己的應援曲後，接著是藍色狂潮及富邦最知名的「32撞」舞蹈，看起來頗具架式，最後一首則是韓國團體aespa的歌曲Supernova 。不過王念好在第4首歌時只跳了一小段便停下來，對此，他笑著回應道：「最後一首我根本不會，連歌名都不知道。」