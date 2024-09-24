大谷翔平已終結MVP之爭！美媒：他是棒球史上沒出現過的全能打者

王念好生涯首獲單場MVP！賽後跳「32撞」　靠自己表現登台更開心

記者林之越/新北報導

▲富邦悍將一壘手王念好，本場共4打數敲出2支安打，帶有關鍵超前分，個人就貢獻3分打點，生涯首度獲選為單場MVP。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將一壘手王念好，本場共4打數敲出2支安打，帶有關鍵超前分，個人就貢獻3分打點，生涯首度獲選為單場MVP。（圖／富邦悍將提供）
王念好生涯首度獲單場MVP！富邦悍將新秀野手王念好，在今（24）日交手中信兄弟的比賽，4局下敲出帶有2分的超前安打，並在8局下再度敲安取分，賽後首度獲選單場MVP，登上頒獎台時也大秀舞技，連續跳了3首應援曲。接受訪問時，王念好表示這次是靠自己的好表現，站上舞台跳舞，所以蠻開心的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首度獲選MVP　敲安謙稱運氣不錯

王念好本場比賽先發第9棒、鎮守一壘，單場共4打數敲出2安，都是帶有打點的安打，個人就貢獻3分打點，也是生涯首次獲選單場MVP。談起4局下的超前安，王念好表示：「那個打席其實就是滿壘，剛好碰到球，想說能不能打到外野，算運氣不錯。

同時，他也提到，在參加國際賽以後，有去詢問教練，在打擊部分做一些調整。例如之前的打擊型態偏左半邊，所以就有針對這部分做調整，看能不能盡量往中外野方向打。

首次登台是代跳　靠自己表現更開心

事實上，在6月的比賽中，王正棠在獲選單場MVP後，因為身體不適，所以改由王念好代為登上頒獎台，並在賽後和Fubon Angels一起跳舞。被問到上台跳舞的感覺，王念好微笑說道：「因為這次是靠自己的好表現，站上舞台跳舞，蠻開心的。」

在MVP頒獎台上，王念好先是跳了自己的應援曲後，接著是藍色狂潮及富邦最知名的「32撞」舞蹈，看起來頗具架式，最後一首則是韓國團體aespa的歌曲Supernova 。不過王念好在第4首歌時只跳了一小段便停下來，對此，他笑著回應道：「最後一首我根本不會，連歌名都不知道。」

▲王念好首度獲選單場MVP，隊友開心為他慶祝，登上頒獎台時也大秀舞技，連續跳了3首歌。（圖／富邦悍將提供）
▲王念好首度獲選單場MVP，隊友開心為他慶祝，登上頒獎台時也大秀舞技，連續跳了3首歌。（圖／富邦悍將提供）


王念好敲超前安！中信兄弟1：7不敵富邦悍將　封王魔術數字減為M5

平野惠一和巨人球團人員交流！本季富邦最終戰　特別向鋒總打招呼

丘昌榮代表富邦贈退休禮！周思齊稱讚悍將很強：今天也想打敗你們

魏碩成丟分自責！引退賽後90度鞠躬　周思齊緩頰：我們也沒打分數

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載