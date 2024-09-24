柳海真惹火車勝元吵起來！《一日三餐》羅PD：我說過了有人會不爽

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▲《一日三餐》迎來10週年，但特輯卻「斤斤計較」讓車勝元狂抱怨。（圖／tvN官網）

▲《一日三餐 Light特別篇》找來林英雄當嘉賓，彌補孫浩俊空缺。（圖／tvN官網）

▲金高銀之後也會加入自給自足的自炊生活。（圖／tvN官網）

韓綜《一日三餐》的最佳搭檔車勝元跟柳海真回來了！合作近10年的2人，這次再度攜手錄製《一日三餐Light特別篇》，吵吵鬧鬧卻又默契十足的互動讓人忍俊不禁，羅暎錫（羅PD）更當起2人的和事佬，加上「國民歌手」林英雄的加入，開播就製造許多話題。《一日三餐》是知名製作人羅暎錫（羅PD）在2014年推出的綜藝節目，找來李瑞鎮、玉澤演參與第一季「農村篇」，便開啟全新類型的實境綜藝秀；2015年由車勝元、柳海真、孫浩俊接棒出演「漁村篇」第一季，在寒冷的冬天前往晚材島展開自給自足的自炊生活，原本就是好友的車勝元跟柳海真，相愛相殺的搞笑互動，更被粉絲戲稱是「夫妻檔」，車勝元的好廚藝也透過節目廣被觀眾熟知。節目今年迎來10週年，羅PD再次找來車勝元與柳海真錄製《一日三餐 Light特別篇》，強調會以輕盈、輕快的風格拍攝，但聽到羅PD陸續丟出「儘量生火煮飯吃」、「可以的話每餐自己做來吃」、「車勝元必須自行準備食材」等要求後，柳海真不禁露出錯愕表情說：「我不懂到底哪裡Light了？」製作組還擬定可攜帶的物品規定，包括每人只能帶33公斤以內的行李，每人不得帶超過150公克的肉類、水產類、雞蛋每人3個、飲料酒類每人2瓶等等，讓車勝元直呼感覺被捉弄，忍不住當場討價還價。出發當天，車勝元看見製作單位準備的秤重機，不滿碎念說：「你們坐擁大樓又準備這些道具卻沒錢買食材嗎？還要我自己帶。」他跟柳海真的行李加起來共90.91公斤嚴重超標，聽到必須支付超重運費，柳海鎮爽快丟出自己的信用卡示意要刷卡結帳，車勝元見狀也跟著把自己手上的錶交給羅PD並催促：「好了！快點出發了！」最後羅PD決定讓他們挖馬鈴薯販售折抵運費，兩人對諸多規定感到無語的模樣也引發爆笑。一到三餐小屋後，車勝元跟柳海真立刻各展所長，車勝元熟練做出泡菜，柳海真驚險救回差點煮到燒焦的米飯，還意外獲得車勝元稱讚，不過隨後2人就因為柳海真自作主張趁車勝元到菜園摘青陽辣椒的空檔，偷偷在辣椒醬湯裡加進泡菜而鬧不愉快，車勝元甚至氣到說：「我不煮了！」並離開爐灶，氣氛一度尷尬。羅PD對柳海真苦笑說：「所以你要放進去之前，我不是說了有人會因此不開心4天3夜嗎？」柳海真也反省表示，這等於是亂動了別人的作品，是他太過輕率，以後再也不會這樣。他不停找車勝元碰杯喝米酒，試圖緩和氣氛，2人吵吵鬧鬧的老夫老妻模樣，讓網友紛紛留言表示：「柳海真和車勝元不愧是最佳組合」、「光是2人的日常互動就讓人看得津津有味」。為了彌補孫浩俊空缺，《一日三餐 Light特別篇》第1集就找來深受婆媽歌迷喜愛的「國民歌王」林英雄當嘉賓，讓柳海真笑說：「第一個就請來林英雄的話，之後可能要請到拜登總統級別的才可以了吧！」而首播也創佳績，平均收視達11.4%，瞬間最高收視則達14.2%，林英雄的到來讓觀眾笑稱，羅PD簡直是動用「收視率作弊器」，之後金高銀、嚴泰九等人也將陸續登場，收視可望再衝新高。《一日三餐 Light特別篇》每週六在愛奇藝國際站獨家播出。