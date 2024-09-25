投棄權票被罵背骨仔！羅廷瑋半夜道歉文　稱遭綠營霸凌做錯誤決定

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昨天立法院程序委員會藍白將總預算案暫緩列案時，藍委羅廷瑋投出棄權票，不僅藍軍內部公憤罵他背骨仔、臉書被灌爆，綠營、白營也奚落他。羅廷瑋半夜在臉書發道歉文，表示他和團隊遭到來自綠營排山倒海的霸凌，心力交瘁下做出令支持者失望，也令自己後悔至極的錯誤決定，未來希望能將功補過。羅廷瑋在臉書說，自己思慮不周，深深對支持者、黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任。他也透露幾個月來遭到來自綠營排山倒海的霸凌，感到心力交瘁，做出了令支持者失望，也令他後悔至極的錯誤決定，會把大家的責備記在心上，永遠警惕自己。羅廷瑋並提出4個反省：一、向所有支持者和黨團同志致上最深歉意。二、承諾不會再犯同樣的錯誤，未來和黨團同志在監督執政者崗位上共同努力。三、向黨團自請處分。四、勇敢對抗執政者的濫權、正面迎擊綠營霸凌和攻擊，絕不退縮。他表示昨天的事，是從政以來最大的打擊。不敢奢望大家原諒，但會努力改進，接下來將功補過，做一個勇敢的國民黨立委。