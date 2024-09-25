吳慷仁嘆台灣題材受限！網紅怒列「中國戲劇禁令」開嗆：單蠢至極

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▲吳慷仁去年才以電影《富都青年》獲得第60屆金馬獎最佳男主角獎。（圖／資料照）

▲網紅拿《陳情令》舉例，雖然此劇相當熱門，但原著作者卻被捕入獄。（圖 / WeTV提供）

金馬影帝吳慷仁近日被傳出要簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，挑戰接演陸劇，和孫儷搭檔拍片等。目前吳慷仁尚未正面回應，但相關言論都被挖出來討論，吳慷仁過去受訪時曾提及：「台灣的確有題材上的受限，沒有大陸豐富」，被粉絲認為是出走的主因。但團購網紅「城西有顆地圖炮 」認為，其實中國禁令才一大堆，她列出相關受影響的陸劇，痛批：「」。網紅「城西有顆地圖炮 」昨日在臉書發文，表示吳慷仁爆出要簽約中國經紀公司後，有不少人出來幫影帝護航，認為吳慷仁是為了戲路不受限才轉往中國發展，因為他過去確實有類似發言，讚中國題材豐富：「像是大陸拍攝的一些戰爭片就非常棒，尤其在它的運鏡與故事上。」但網紅不這麼認為，她直白痛批：「你如果跟我說是因為錢多，我也覺得就算了！至少你看得清楚，而且你老實。題材發展性？講出這句話的人，我只覺得你是把人當北X」。「城西有顆地圖炮 」指出，「前幾年《陳情令》大紅，但原作被捕入監，原因是寫色情文學。超好笑，魔道祖師IP大火，但作者在牢裡～都不知道這版權費最後是到誰的口袋裡」。另外像是古裝劇《步步驚心》爆紅後，中國廣電局也稱有混淆歷史的情況，下令不准再拍穿越劇；《甄嬛傳》、《如懿傳》之後廣電局又說要正能量，禁拍宮鬥劇，而且主角不能做壞事，讓很多劇本、角色描寫都被大改特改，觀眾看起來失去本味。除此之外，陸劇也有集數限制的問題，上限就是40集，導致許多龐大劇本架構的劇根本拍不玩，由趙露思主演的《星漢燦爛·月升滄海》就很聰明，把劇分為上下兩季接連播出，但此舉又被廣電局禁止，下令以後若分兩季的電視劇播出間隔要半年左右，這讓網紅忍不住吐槽：「這樣一搞，宣傳團隊就慌了，你本來只要付一次的宣傳費變成要付兩次，而且還不能保證熱度～問哪個投資方看起來像冤大頭？」「城西有顆地圖炮 」也分析吳慷仁戲路，認為他如果去演仙俠劇恐怕也不夠花美男，現在禁拍宮鬥劇吳慷仁也難演皇上；如果是時代劇，壞人只能是日本人或是民國政府，讓網紅大嘆劇情「千篇一律」，認為諸多廣電局禁令、潛規則寫都寫不完，更遑論題材發展性。最後，「城西有顆地圖炮 」也開嗆：「台灣影帝選擇去中國發展，說是題材更有發展性，我真是笑笑不說話，早個10幾年我可能還相信，但現在還會相信的這種鬼話的粉絲也真是單蠢至極了。應該是錢錢更有發展性啦！不過在中國賺的錢現在因為控管問題，錢都不太出的來，只能留在中國，或是辦張銀聯卡離開中國花囉」。