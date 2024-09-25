亞尼克「100元生乳捲」開搶！貝可拉極濃生巧新品　85度C第2件5折

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▲捲入整條73%生巧克力的「貝可拉極濃生巧生乳捲」，530元(18公分)／475元(12公分獨享捲) 奶蛋素。（圖／亞尼克提供）

▲「貝可拉極濃巧克力巴斯克」585元(6吋)奶蛋素。（圖／亞尼克提供）

▲預計10月1日上市的「巧克力奶蓋波士頓」450元(6吋)奶蛋素。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克萬聖節系列糖霜餅乾、法式蛋白餅、點心杯等應景甜點，預計10月1日上市。（圖／亞尼克提供）

▲「北海道紅茶拿鐵蛋糕」280元、「北海道生乳蛋糕」260元、「南瓜奶香麵包」38元。（圖／85度C提供）

亞尼克10月進駐環球Global Mall新北中和，開幕祭出「100元生乳捲」連搶3天優惠！適逢隨享卡9週年慶，攜手比利時貝可拉巧克力，打造捲入整條73%生巧克力的「貝可拉極濃生巧生乳捲」等6款聯名可可饗宴。85度C也有全新「亞洲風味宇宙」多款特色甜點登場，祭出北海道紅茶拿鐵蛋糕與北海道生乳蛋糕「第2件5折」嚐鮮優惠一次整理。亞尼克適逢隨享卡9週年慶，攜手比利時百年歷史的貝可拉巧克力，一口氣推出奢華可可饗宴6款新作。可可豆經五層超細研磨技術，超過15層工法打造20微米的細緻度，堅持100%純可可脂、100%純天然香草，捲入整條73%生巧克力融合北海道奶霜，並搭配巧克力酥菠蘿開吃「貝可拉極濃生巧生乳捲」。還有吃得到巧克力流心交織鹹香乳酪的「貝可拉極濃巧克力巴斯克」、包覆甘納許的「迷你鬼精靈派對－貝可拉73%巧克力塔」、香橙果泥堆疊黑巧克力慕斯與餅乾的「小魔女貓貓慕斯」、微醺橙香風味的「比利時皇家巧克力蛋糕」及苦甜平衡的蓬鬆「巧克力奶蓋波士頓」。亞尼克將於10月全新進駐環球購物中心Global Mall新北中和，開出門市版圖第20間、同時也是第4家門市進駐零售百貨通路。10月1日至10月3日連續3天開搶「100元冠軍原味生乳捲」每日限量30位（以人頭計，不可重複排隊購買），10:30發放號碼牌；門市還同步開賣使用貝可拉可可粉打造濃郁奶霜的「巧克力奶蓋波士頓派」，10月1日至11月13日憑隨享卡結帳可享嚐鮮價405元。而85度C也有全新「亞洲風味宇宙」多款特色甜點登場，包括滑順綿密的北海道生乳蛋糕、香味獨特的北海道紅茶拿鐵蛋糕，還有南瓜奶香麵包和生椰厚拿鐵，秋季好好嚐鮮。即日起至10月10日還祭出「兩款指定長條蛋糕任選第2件5折」（價低者折，限門市購買）、南瓜奶香麵包「新品85折」等專屬優惠。