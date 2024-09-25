月底小心颱風生成！專家：路徑「很靠近台灣」　強度至少達中颱

又有颱風準備生成了，且路徑對台灣威脅不小！根據歐洲、美國等模式模擬，週末菲律賓東方海面有「熱帶性低氣壓」生成機率，且在下週高機率增強為颱風，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒，颱風路徑將往台灣移動，下週二（10/1）前後，中心非常靠近台灣，請民眾持續留意最新天氣預報。
林得恩指出，今（25）日清晨，美國NCEP、歐洲ECMWF及加拿大CMC等官方主流模式，都一致認為在週六教師節（9/28）前後，菲律賓東北方外海有熱帶擾動生成的訊號，後續變為颱風機率高，且強度至少達到中颱，路徑有向台灣移動的趨勢。
而時序已經進入秋天，林得恩表示，從過往經驗來看，「秋颱都很難搞」，且光是颱風生成位置就很靠近台灣，要特別小心，不過由於大氣環境條件還在調整中，影響颱風的變數仍多，不確定性仍大，需持續追蹤監測評估。
針對颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻則提到，確實在菲律賓東方有低壓發展，並在海面上持續吸收能量發展，氣象署也不排除它成為颱風，但包括強度、路徑，都要等整個系統發展氣來後確，才能判斷動向，仍要再觀察。
今日天氣部分，鋒面慢慢通過台灣，主要受影響的地區是中部以北、東半部，整天持續性都會有降雨，山區要小心局部較大雨勢，其它各地以午後雷陣雨為主，外出上班上課還是建議攜帶雨具出門；氣溫上，今天北台灣高溫在攝氏30度以下，清晨稍涼，其它地區高溫攝氏31至33度。
明後兩天的天氣較不穩定，鋒面移動到東半部海面，台灣東半部外海到巴士海峽處於低壓帶，逆時針旋轉的氣流，導致台灣吹「東北風」，北台灣、東半部依舊是整天持續性降雨，且宜花東平地、山區都可能出現大雨；週六是過渡期，雨勢稍微趨緩，但嘉義以南午後要小心大雨；週日環境轉乾，北台灣轉為「零星陣雨」，各地持續留意午後降雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而時序已經進入秋天，林得恩表示，從過往經驗來看，「秋颱都很難搞」，且光是颱風生成位置就很靠近台灣，要特別小心，不過由於大氣環境條件還在調整中，影響颱風的變數仍多，不確定性仍大，需持續追蹤監測評估。
針對颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻則提到，確實在菲律賓東方有低壓發展，並在海面上持續吸收能量發展，氣象署也不排除它成為颱風，但包括強度、路徑，都要等整個系統發展氣來後確，才能判斷動向，仍要再觀察。
今日天氣部分，鋒面慢慢通過台灣，主要受影響的地區是中部以北、東半部，整天持續性都會有降雨，山區要小心局部較大雨勢，其它各地以午後雷陣雨為主，外出上班上課還是建議攜帶雨具出門；氣溫上，今天北台灣高溫在攝氏30度以下，清晨稍涼，其它地區高溫攝氏31至33度。
明後兩天的天氣較不穩定，鋒面移動到東半部海面，台灣東半部外海到巴士海峽處於低壓帶，逆時針旋轉的氣流，導致台灣吹「東北風」，北台灣、東半部依舊是整天持續性降雨，且宜花東平地、山區都可能出現大雨；週六是過渡期，雨勢稍微趨緩，但嘉義以南午後要小心大雨；週日環境轉乾，北台灣轉為「零星陣雨」，各地持續留意午後降雨。