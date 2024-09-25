統一發票7、8月今開獎！上期5張千萬、14張百萬沒領　消費明細曝

統一發票7、8月中獎號碼今（25）日下午即將開出，每兩個月可以對獎拼成千萬富翁的機會又來了！不過在此對本期發票之前，民眾也趕快找找手邊有沒有上期的統一發票，因為有高達5張千萬、14張百萬元中獎幸運兒還沒領獎，《NOWnews》也整理中獎發票明細、消費地點資訊；稍晚也將更新最新一期統一發票7、8月開獎號碼，讓民眾一文掌握完整資訊。
先找出發票了！統一發票7、8月千萬號碼今開出
7、8月發票獎號將在今天9月25日下午13時30分由財政部開出，本文將會即時更新，屆時可以第一手獲得最新開獎號碼，下一個千萬富翁可能就是你！
統一發票5、6月記得領獎！5張千萬、14張百萬都沒人領
隨新的一期統一發票號碼即將開出，財政部賦稅署也進行上期統一發票清冊，結果發現還有5位民眾中千萬特別獎、8位中200萬特獎、6位中100萬雲端獎都還沒領獎，其中有民眾僅花21元飲料就中千萬，領獎期限只到11月5日，趕快一起來看看消費明細、地點整理，看看自己是不是那個幸運兒！
🟡1000萬元特別獎5張未領消費地點、明細
📍安麗日用品（Amway）消費4860元
📍新北市中和區和平街1號的星巴克，買飲料消費209元
📍中華電信繳交行動月租費588元
📍彰化縣福興鄉彰水路50號的全家便利商店，買飲料消費21元
📍台中市大甲區中山路2段202號的興鴻生鮮超市賣場，共消費169元
🟡200萬元特獎8張未領消費地點、明細
📍App Store購買應用程式820元
📍新北市新莊區龍安路256號的統一超商消費92元
📍苗栗縣竹南鎮大營路211-1號的OK mart消費65元
📍台南市東區東門路2段125號MACU麻古茶坊消費30元
📍澎湖縣馬公市光明路麥當勞消費93元
📍屏東縣內埔鄉昭勝路137號鮮茶道消費151元
📍高雄市楠梓區軍校路658號的統一超商消費220元
📍高雄市鳥松區大仁北路2號的統一超商消費35元
🟡100萬元雲端發票獎6張未領消費地點、明細
📍App Store購買應用程式170元
📍遠傳電信繳交電話費499元
📍桃園市楊梅區南高山頂10-1號的OK mart消費103元
📍新北市三重區龍門路176號1樓的萊爾富消費133元
📍台中市中區自由路2段86號的台電中區營業處，繳電費113元
📍高雄市鳳山區維武路1號的萊爾富消費95元
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7、8月發票獎號將在今天9月25日下午13時30分由財政部開出，本文將會即時更新，屆時可以第一手獲得最新開獎號碼，下一個千萬富翁可能就是你！
統一發票5、6月記得領獎！5張千萬、14張百萬都沒人領
隨新的一期統一發票號碼即將開出，財政部賦稅署也進行上期統一發票清冊，結果發現還有5位民眾中千萬特別獎、8位中200萬特獎、6位中100萬雲端獎都還沒領獎，其中有民眾僅花21元飲料就中千萬，領獎期限只到11月5日，趕快一起來看看消費明細、地點整理，看看自己是不是那個幸運兒！
🟡1000萬元特別獎5張未領消費地點、明細
📍安麗日用品（Amway）消費4860元
📍新北市中和區和平街1號的星巴克，買飲料消費209元
📍中華電信繳交行動月租費588元
📍彰化縣福興鄉彰水路50號的全家便利商店，買飲料消費21元
📍台中市大甲區中山路2段202號的興鴻生鮮超市賣場，共消費169元
🟡200萬元特獎8張未領消費地點、明細
📍App Store購買應用程式820元
📍新北市新莊區龍安路256號的統一超商消費92元
📍苗栗縣竹南鎮大營路211-1號的OK mart消費65元
📍台南市東區東門路2段125號MACU麻古茶坊消費30元
📍澎湖縣馬公市光明路麥當勞消費93元
📍屏東縣內埔鄉昭勝路137號鮮茶道消費151元
📍高雄市楠梓區軍校路658號的統一超商消費220元
📍高雄市鳥松區大仁北路2號的統一超商消費35元
🟡100萬元雲端發票獎6張未領消費地點、明細
📍App Store購買應用程式170元
📍遠傳電信繳交電話費499元
📍桃園市楊梅區南高山頂10-1號的OK mart消費103元
📍新北市三重區龍門路176號1樓的萊爾富消費133元
📍台中市中區自由路2段86號的台電中區營業處，繳電費113元
📍高雄市鳳山區維武路1號的萊爾富消費95元