統一發票7、8月今開獎！上期5張千萬、14張百萬沒領　消費明細曝

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▲統一發票113年5月、6月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

▲財政部表示，上一期5-6月中獎名單中，仍有5位民眾中千萬特別獎、8位中200萬特獎、6位中100萬雲端獎都還沒領獎。（圖/記者張嘉哲攝）

統一發票7、8月中獎號碼今（25）日下午即將開出，每兩個月可以對獎拼成千萬富翁的機會又來了！不過在此對本期發票之前，民眾也趕快找找手邊有沒有上期的統一發票，因為有高達5張千萬、14張百萬元中獎幸運兒還沒領獎，，本文將會即時更新，屆時可以第一手獲得最新開獎號碼，下一個千萬富翁可能就是你！隨新的一期統一發票號碼即將開出，財政部賦稅署也進行上期統一發票清冊，📍安麗日用品（Amway）消費4860元📍新北市中和區和平街1號的星巴克，買飲料消費209元📍中華電信繳交行動月租費588元📍彰化縣福興鄉彰水路50號的全家便利商店，買飲料消費21元📍台中市大甲區中山路2段202號的興鴻生鮮超市賣場，共消費169元📍App Store購買應用程式820元📍新北市新莊區龍安路256號的統一超商消費92元📍苗栗縣竹南鎮大營路211-1號的OK mart消費65元📍台南市東區東門路2段125號MACU麻古茶坊消費30元📍澎湖縣馬公市光明路麥當勞消費93元📍屏東縣內埔鄉昭勝路137號鮮茶道消費151元📍高雄市楠梓區軍校路658號的統一超商消費220元📍高雄市鳥松區大仁北路2號的統一超商消費35元📍App Store購買應用程式170元📍遠傳電信繳交電話費499元📍桃園市楊梅區南高山頂10-1號的OK mart消費103元📍新北市三重區龍門路176號1樓的萊爾富消費133元📍台中市中區自由路2段86號的台電中區營業處，繳電費113元📍高雄市鳳山區維武路1號的萊爾富消費95元