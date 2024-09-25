影／法官炸裂！Aaron Judge敲出本季第56轟　139分打點創生涯新高

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紐約洋基明星外野手「法官」Aaron Judge今（25）日在主場對陣巴爾迪摩金鶯隊的系列賽中，敲出個人本季的第56發全壘打，繼續領先全聯盟。在法官繞壘時，全場也開始大喊「M-V-P！」，他有機會在今天幫助洋基隊拿下分區冠軍。在此役第4局Judge第2次站上打擊區，2好球的情況下，他砲轟金鶯投手Dean Kremer，猛掃出左中外野的陽春砲，主場球迷都站了起來，這是他連續第3場比賽敲出全壘打，也是個人本賽季第5次達成連三戰開轟。Judge繞壘時全場大喊「M-V-P！」，目前他在多項數據上領先聯盟，139分打點創下職業生涯新高，在上壘率(0.459)、長打率(0.700)、 OPS(1.159)、保送(129)、壘打數(383) 方面也領先美聯。洋基隊在最近的客場之旅中已經獲得了季後賽席次，他們目前在分區中領先6場勝差，賽前以魔術數字「M1」進入到這場比賽，如果取勝就能拿下分區冠軍。