怕日本反中？中國「十一」長假將至　駐日使館籲訪日「提高防範」

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中國深圳日僑學校的一名日籍男童在本月18日遭到一名44歲中國男子襲擊，腹部受創，送醫治療後仍不治身亡，此事件在中國及日本掀起論戰。 不過中國「十一」長假即將到來，中國駐日本大使館在24日發布公告，提醒將赴日旅遊及旅居日本的中國民眾「鑑於當前形勢」，要「提高防範意識，確保出行安全」。中國駐日本大使館官網24日發布一項通告，提出6大要點，其中「樹牢安全意識」被列為首位，指出要「留意當地安全風險」，遠離遊行、示威、集會人群。「遵守當地法律法規，尊重當地風俗習慣」。拍照、錄像、使用無人機等須符合當地規定。通告中還提到，如果遇到糾紛要「理性表達訴求」，透過協商或法律途徑維護自身合法權益。緊急情況「請及時向日本警方報案，並聯絡駐日本使領館求助」。通告提及其他要點分別為，做好行前準備、謹慎選擇項目、注意交通安全、妥善保管財物及謹防電信詐騙。《共同社》報導指出，有鑒於近來發生了深圳日籍男童遇害事件，中國駐日本使館此項通告似乎是為了要避免日中兩國民眾產生糾紛。不過此項通告再度引起日本民眾不滿，有網友稱如果中方是基於「日本人因這次事件憤怒，可能會對來日的觀光客造成危害」而發出警示，無疑是看低日本國民的素質，「實在非常失禮」，也有網友表示，「這好像在說，安分生活在自己國家的我們日本國民，可能會對來自中國的遊客無理地施加危害似的」，要日本外交部門對這種不合時宜的言論提出抗議。還有網友直呼「無法信任不報導實際發生的悲劇、還假裝沒事的國家」，呼籲日本政府也要向民眾宣導前往中國旅行的危險性。事實上，在經歷中國深圳日本男童遭到刺殺事件後，日本外務省仍表示，現階段沒有打算檢討提升前往中國的旅遊警示；目前環太平洋國家中，僅有日本對中國的旅遊警示處於「層級0」。經濟評論家門倉貴史表示，由於中國方面存在著重大問題，過度依賴中國的入境旅遊市場風險巨大，因此中日兩國應該及時檢討相互推進入境消費的政策。首先，中國治安問題使得日本觀光客到中國旅遊得不到安全保障，此外來日本的中國觀光客的不文明行為和惡劣騷擾行為也可能為日本帶來經濟損失；再者，中國的政策當局有時會對不符合其意圖的國家或地區進行旅遊限制，這會導致入境消費大幅波動的風險。門倉貴史指出，首先應該是中國徹底解決國內的治安問題，並改善出國旅遊的中國人的行為舉止，日中兩國才能加深相互交流。