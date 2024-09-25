熱帶低壓狹雨擾台！環境部：1週內「巡、倒、清、刷」防登革熱

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▲環境部提醒，雨後一週內是防治登革熱的關鍵時期，因此落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」非常重要。（示意圖／記者林則澄攝，2024.07.26）

最近熱帶性低氣壓影響台灣，也為各個縣市帶來豪雨，部分地區進而出現積水。環境部環境管理署呼籲，雨後的1週就是防治登革熱的關鍵時期，提醒民眾整頓環境，盡速檢查住家內外與周圍環境，清除積水容器等養蚊子的地方與孳生源，執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」等的措施，不讓病媒蚊有機可趁。環管署說明，登革熱是靠蚊子叮咬傳播病毒的疾病，豪雨使得環境當中出現積水容器與積水處，提供病媒蚊孳生的條件，而若病媒蚊在積水當中產卵，約在1週後可羽化成為登革熱病毒傳播媒介，2週左右該地區的病媒蚊密度就有可能出現上升的情況。有鑑於此，環管署提醒，民眾過後主動檢查居家戶內外環境，並且執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，其中「巡檢」家中與周圍的花瓶、水盤、樹洞、天溝、廢水桶、廢保利龍、寶特瓶、鍋碗、水盆、水缸、盆栽底盤、塑膠帆布、廢輪胎等容易積水的物品與地下室積水處，再將積水「倒掉」或弄乾，把不需要的物品分類「清除」，留下的物品則要「刷洗」、去除斑蚊蟲卵，並且妥善整理、收納或倒置以防再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。環管署呼籲，民眾若有大型的廢棄浴缸、水族箱等容器，可請當地清潔隊協助清運，不過仍在使用的儲水容器則要務必定期刷洗，並且加蓋或加掛細網，預防孳生病媒蚊的，此外巷弄的天溝與水溝容易成為斑蚊滋生的防疫死角，還請民眾特別檢查，主動清除積水或投藥防治。