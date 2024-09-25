下週颱風「路徑很危險」！賈新興：恐發海陸警　北台灣暴雨躲不掉

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▲從未來雨量預測可以看出，下週受到颱風影響，北台灣的降雨相當明顯，一整片都是紫色。（圖／賈新興提供）

台灣天氣小心了，，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，目前預估颱風將在琉球群島東南方生成，路徑往西北靠近，下週二（10/1）很靠近台灣，且賈新興表示，南海至菲律賓東方還是處於大低壓帶，而菲律賓東方海面出現較明顯的低壓系統，當地的海溫等條件都算適合發展，預估週五（9/27）移動到琉球群島東南方後，將成為「熱帶性低氣壓」，並快速的增強為颱風。路徑上，颱風預估會經過琉球群島附近後，下週二靠近台灣東北部，屆時，颱風外圍就可能對台灣近海甚至是陸地造成威脅，因此推估有發布海上、陸上警報的機率。今（25）日有鋒面通過，賈新興說明，明（26）日苗栗以北、宜花東全天有「局部短暫陣雨」，各地有午後雷陣雨。週五，午後苗栗以北、宜花東、南投以南山區及高屏有「局部短暫陣雨」。週末兩天（9/28、9/29），桃園以北及宜蘭有局部雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下週一（9/30）苗栗以北、宜蘭有局部雨，午後南投以南、宜花有局部陣雨。，民眾務必留意最新天氣、颱風動態，提前做好準備。