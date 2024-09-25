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下週颱風「路徑很危險」！賈新興：恐發海陸警　北台灣暴雨躲不掉

記者張志浩／綜合報導

▲今年第16號颱風「西馬隆」，有很高的機率在週末附近生成後，路徑逼近台灣，甚至發布海上、陸上警報。（圖／賈新興提供）
▲今年第16號颱風「西馬隆」，有很高的機率在週末附近生成後，路徑逼近台灣，甚至發布海上、陸上警報。（圖／賈新興提供）
台灣天氣小心了，下週新的颱風高機率生成，並對台灣帶來劇烈影響，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，目前預估颱風將在琉球群島東南方生成，路徑往西北靠近，下週二（10/1）很靠近台灣，且有發布海上、陸上警報的可能，北台灣尤其宜蘭地區，將面臨最大的風雨。

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颱風生成機率高　滿足2情況恐發海陸警

賈新興表示，南海至菲律賓東方還是處於大低壓帶，而菲律賓東方海面出現較明顯的低壓系統，當地的海溫等條件都算適合發展，預估週五（9/27）移動到琉球群島東南方後，將成為「熱帶性低氣壓」，並快速的增強為颱風。

路徑上，颱風預估會經過琉球群島附近後，下週二靠近台灣東北部，屆時「路徑如果比較偏西」或「颱風長得比較大顆」，颱風外圍就可能對台灣近海甚至是陸地造成威脅，因此推估有發布海上、陸上警報的機率。

▲從未來雨量預測可以看出，下週受到颱風影響，北台灣的降雨相當明顯，一整片都是紫色。（圖／賈新興提供）
▲從未來雨量預測可以看出，下週受到颱風影響，北台灣的降雨相當明顯，一整片都是紫色。（圖／賈新興提供）
暴雨又要下不停　下週苗栗以北要小心

今（25）日有鋒面通過，中部以北、東半部，整天持續性都會有降雨，山區要小心局部較大雨勢；賈新興說明，明（26）日苗栗以北、宜花東全天有「局部短暫陣雨」，各地有午後雷陣雨。週五，午後苗栗以北、宜花東、南投以南山區及高屏有「局部短暫陣雨」。週末兩天（9/28、9/29），桃園以北及宜蘭有局部雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週一（9/30）苗栗以北、宜蘭有局部雨，午後南投以南、宜花有局部陣雨。下週二至下週三（10/2），受到低壓或颱風外圍環流影響，全台有雨， 特別是苗栗以北山區及宜蘭山區有「較大雨勢」，民眾務必留意最新天氣、颱風動態，提前做好準備。

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