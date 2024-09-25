拿數億元公款買彩券！越南官員被判死刑　偽造超過409張單據偷錢

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一名越南貪官竟然貪污超過新台幣數億元，並將錢拿去買彩券或賭博，全案近期被揭發，河內法院於23日晚間將他判處死刑。綜合越南媒體報導，越南衛生部負責財務管理的官員阮黃（Nguyen Hoang） 涉嫌偽造409張單據，將2460億越南盾（新台幣約3.2億元）佔為己有，還將一半的錢挪去買彩券跟賭博，另一半則用於個人消費，誇張的貪污行徑引發高層震怒。根據《越南監察報》，現年53歲的阮黃曾擔任越南衛生部中央衛生與流行病學研究院的總會計師及財務會計主任。從2009年3月至2023年2月，阮黃利用其職務之便，偽造了大量單據，並從銀行帳戶中提取巨額資金。他後來將其中940億越南盾（約新台幣1.2億元）回存，並私自佔有1520億越南盾（約新台幣1.7億元）。阮黃總共偷了14年的錢才被發現，在此期間他早已購入眾多資產。調查機關已查封阮黃名下的多項財產，包含河內市西湖區一塊超過426平方公尺的土地、一輛汽車，以及位於北寧省和興安省的多處土地。在調查過程中，阮黃對犯罪行為供認不諱，表示挪用的款項僅供個人使用，並未分給他人。他坦承曾多次使用挪用的公款購買彩券，並將現金交付給同事。儘管坦承以對，但貪污金額實在太大，河內法院於本月23日判處阮黃極刑，將擇日執行死刑。