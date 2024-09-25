國防委員會召委選舉大陣仗！韓國瑜、江啟臣、傅崐萁、黃國昌都到

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立法院外交及國防委員會召委選舉今（25）早拍板藍白合，藍白大咖包括立法院正副院長韓國瑜、江啟臣跟總召傅崐萁，以及民眾黨團總召黃國昌都到場，最後確定藍營禮讓民眾黨立委林憶君奪得召委一席、民進黨則是王定宇當選。林憶君透露，這是今早才確定；針對外界關注潛艦國造相關預算，林憶君則強調會嚴加討論審查。立法院8個常設委員會今天舉行召委選舉，先前一度傳出交通委員會藍營將禮讓給白營，但最後因藍營黨內壓力大破局；而昨晚則傳出國民黨團總召傅崐萁拋出禮讓外交及國防委員會召委的想法，今早確定馬文君並無意願擔任召委，禮讓民眾黨林憶君。林憶君受訪表示，這是今早才確定；至於外界好奇總召黃國昌怎麼會到場，她也說：「他是我的總召，他來應該是正常的吧？」有關潛艦國造預算部分，林憶君則強調會嚴加討論審查，記者追問負責潛艦國造的黃曙光是黃珊珊的哥哥，要嚴審預算會不會尷尬？林憶君則說，立法委員本來就應該監督預算，「我們是盡我們的責任啊！」