大樂透中秋「100組100萬」完整獎號、中獎彩券行　百萬富翁剩22席

熱帶性低氣壓出現！「西馬隆颱風」最快今晚生成　最新預測路徑曝

記者張志浩／綜合報導

▲日本南方海域今（25）日上午出現新的「熱帶性低氣壓」，最快今（26）日晚上就會增強為「西馬隆颱風」。（圖／日本氣象廳）
▲日本南方海域今（25）日上午出現新的「熱帶性低氣壓」，最快今（26）日晚上就會增強為「西馬隆颱風」。（圖／日本氣象廳）
日本南方海域今（25）日上午出現新的「熱帶性低氣壓」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前預報上來看，最快今（26）日晚上就會增強為「西馬隆颱風」（國際命名：Cimaron），不過它是短命颱，明（26）日就會減弱回低壓，對台灣無影響，反而是週末至下週，可能在菲律賓東方生成的另一個新颱風，對台灣威脅較大，需要多關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃恩鴻指出，日本南方早上有熱帶性低氣壓生成，今晚可能變成「西馬隆颱風」後，路徑持續往東北，當地發展條件不好，加上颱風會一直往更高緯度的地方移動，預估颱風很快換減弱回熱帶低壓，並在週末前變成溫帶氣旋，對台灣並無影響。

▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，週日過後環境轉乾、雨勢減少。（圖／中央氣象署）
▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，週日過後環境轉乾、雨勢減少。（圖／中央氣象署）
黃恩鴻表示，對台灣而言較需注意的，是菲律賓東方海域也有熱帶擾動，未來幾天它會先往南方移動一點，但由於環境良好，各國模式預測成為颱風的機率偏高， 生成時間預估是在週日（9/29）過後。

路徑上，颱風在菲律賓附近生成時，位置就很接近台灣，後續會先朝西北移動，雖然這個季節太平洋高壓不強，北方高壓也會帶著颱風轉向東北，但仍不排除未來這個新颱風對台灣造成威脅，氣象署將持續觀察颱風動態。

下週颱風「路徑很危險」！賈新興：恐發海陸警　北台灣暴雨躲不掉

颱風「西馬隆」恐在下週生成！路徑很靠近台灣　強度至少達中颱

鋒面通過台灣！氣象署：雨到週末才趨緩　「一波波冷空氣」要來了

月底恐有「颱風生成」！一週雨區出爐　賈新興：冷空氣要來台灣了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載