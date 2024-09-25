藍白杯葛總預算羅廷瑋卻跑票　她揭原因：不想成為下個謝國樑

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立法院程序委員會昨日討論是否在議程中排入中央政府總預算案，但在藍、白人數優勢下遭到退回，不過國民黨立委羅廷瑋棄權沒投票，形同跑票，引發在野黨不滿。對此，政治評論員吳靜怡今（25）日分析，羅廷瑋之所以投下棄權，是因為不想成爲下一個謝國樑。「國民黨新科立委羅廷瑋為什麼不能投下棄權票？難道要投反對！」吳靜怡表示，明年立委們即將任職滿一年，面臨罷免危機的「台中三罷」：廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋，當然會緊張，是誰讓國民黨新科立委遇到如此強大的被罷免風險？並不是「青鳥」，而是青鳥運動前的立法院擴權《國會改革法案》、《花東交通三法》等等，當初羅廷瑋在立法院是多麼為黨團積極捍衛，「但誰想成為民意反彈下的謝國樑呢？」她說，其實不是國民黨救了謝國樑，是柯文哲的羈押讓謝國樑躲掉罷免這關，這才是事實。同時拒絕配合政治作秀的年輕人沒有錯，「藍白威而鋼」演了半年多，賴清德的民調結果比藍白加起來還多，這才是在野黨真正的警訊。吳靜怡認為，國民黨要跟社會大眾說明清楚，總預算有什麼好退回的？國民黨自己雖然是在野黨，但卻是地方執政多數的政黨，總預算擋下來，真的要講清楚，是哪個民生議題重大沒編，或是哪個預算太過份居然編了進去？不然，純粹的政治動作，只是彰顯了跋扈政黨的鬧劇。她也建議國民黨和民眾黨，行政院這麼爛，為了國家好，直接提倒閣，直球對決，不要打假球了。