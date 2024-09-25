內幕／藍營緊急危機處理！定調羅廷瑋親自道歉　嚴防綠營見縫插針

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國民黨立院黨團杯葛中央政府總預算，昨在程序委員會再將總預算案暫緩列案，不過國民黨立委羅廷瑋卻投棄權，未與其他藍委一致投票，引發爭議。羅廷瑋今（25）日凌晨在臉書向外界致歉，今上午黨團大會，他也再向黨團成員致歉，表示自己思慮不周，願自請處分。不過會後國民黨團首席副書記長王鴻薇陪同羅廷瑋受訪，王鴻薇緩頰，羅廷瑋已經致歉，黨團也體諒他是因為壓力太大，但過去羅問政認真，深獲肯定，羅雖說願自請處分，但黨團還是會討論過後，再確定如何懲處。據了解，昨天黨團書記長林思銘在無奈下，同意羅廷瑋投棄權，但沒料到政治衝擊太大，連親藍媒體都狂罵，反而變成親痛仇快。黨團也緊急與羅廷瑋溝通，希望他能致歉，且他有先報備，也不算跑票，先誠懇對外、對黨內道歉，避免再給民進黨有見縫插針機會，把大事化小，別再讓火勢延燒。羅廷瑋因此先在凌晨道歉，接著也今早親自出席黨團大會面對，其他藍委見羅廷瑋現身，也不忍再苛責，因此今早黨團大會，會中反而多是幫羅廷瑋打氣、鼓勵。藍營人士說，「反正是書記長同意的，書記長幫他擔了一半責任，大家也不方便再說什麼了。」