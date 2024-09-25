立院召委選舉出爐！民進黨8國民黨7民眾黨1席　全名單一次看

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▲內政委員會推舉民進黨立委張宏陸、國民黨立委徐欣瑩擔任召委。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.25）

立法院今（25）日早上舉行召委選舉，原本預計藍綠各得8席，最後一刻竟然大逆轉，國民黨立法院黨團在外交及國防委員會決定禮讓民眾黨，與民眾黨立法院黨團共推民眾黨立委林憶君擔任召委。也因此，本會期召委將呈現綠營8席、藍營7席、白營1席的情況，這也是民眾黨本屆首次獲得召委席次。近期藍白黨團秘密籌劃禮讓召委一事，雖然黨團幹部有意禮讓，但是黨籍立委卻不買單，包括日前傳出的交通委員會，黨內反彈聲量大。沒想到在最後關頭，國民黨決定禮讓國防外交委員會召委給民眾黨，成功促成立院藍白合。稍早各委員會召委名單也陸續出爐，在內政委員會方面，為綠委張宏陸、藍委徐欣瑩。外交及國防委員會，為綠委王定宇、白委林憶君。經濟委員會，為綠委邱志偉、藍委呂玉玲。財政委員會，為綠委賴惠員、藍委陳玉珍。教育及文化委員會，為綠委范雲、藍委萬美玲。交通委員會，為綠委陳素月、藍委魯明哲。司法及法制委員會，為綠委鍾佳濱、藍委吳宗憲。社會福利及衛生環境委員會，為綠委黃秀芳、藍委蘇清泉。