周杰倫演唱會10/23拓元售票開搶　大巨蛋座位圖、視野選位攻略曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫大巨蛋演唱會（左）與張惠妹大巨蛋演唱會，舞台最大差別是沒有中央延伸的部分，而是往左右兩側延伸。（圖／杰威爾音樂、聲動娛樂提供）

▲周杰倫大巨蛋演唱會座位圖，B2及B1區距離舞台最近，但票價也最貴。（圖／杰威爾音樂提供）

▲網友分享，大巨蛋B1看台111區30排座位視野，在天花板下方空間較昏暗且有壓迫感。（圖／翻攝Dcard）

▲大巨蛋L3看台區為VIP包廂區，座位為沙發，一般賽事較少公開銷售。（圖／翻攝Dcard）

▲大巨蛋L4看台區高度高，且前4排座位視野容易被前方欄杆擋到。（圖／翻攝Dcard）

▲大巨蛋L5看台區超級高，懼高者要慎選，而且前4排視野容易被前方欄杆擋到。（圖／翻攝Dcard）

天王周杰倫確定成為站上台北大巨蛋開唱的第一人，繼天后張惠妹今（25）開賣12月底一連5場的演唱會門票，周杰倫12月5日至8日，一連4天4場的演唱會將由tixCraft拓元售票，在10月23日中午12點開搶，票價最貴6880元、最便宜1880元，大巨蛋座位圖、座位該怎麼選、視野有遮擋嗎？一文掌握大巨蛋注意事項與選位攻略。📍時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00📍地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）📍票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880📍售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00📍售票系統：tixCraft拓元售票系統📍備註：全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）根據杰威爾音樂JVR Music公開的周杰倫演唱會座位圖，及聲動娛樂公布的張惠妹大巨蛋演唱會座位圖，顯示天王和天后兩場大巨蛋演唱會座位最主要的差異，就是周杰倫沒有中間的延伸舞台，但舞台延伸至左右兩側，B1看台區多了103區、123區，L2層多了203區、223區，但少了L5層的503區及515區。📍6880元座位包含：A2區、A3區、A4區、A5區、B2區、B3區、B4區、B5區等8區📍5880元座位包含：A1區、A6區、B1區、B6區、C1區、C2區、C3區、C4區等8區📍優點：距離舞台最近，有機會和周杰倫近距離互動，但票價門檻也最頂，適合具一定財力的鐵粉📍5880元座位包含：105區~121區等17區，其中108~110及116~118區設有輪椅優先席📍4880元座位包含：103區、104區、122區、123區等4區📍優缺點：可以看到舞台全景，一般來說中間區域音場效果會最好，但是後排容易有天花板壓迫感，而且112~114區前方在B2層會有控台，個子矮的粉絲不排除有被遮蔽視野的可能。雖然4880元的4區位置比較斜，但距離舞台較近，而且兩端還有空間（原102區、124區）。📍4880元座位包含：206~220區等15區，其中207~208、210、216及218~219區設有輪椅優先席📍3880座位區包含：203~205及221~223區等6區📍優缺點：雖然比B1看台區離舞台更遠一些，但是有點高度視野會更好。不過要注意後排座位也容易有天花板壓迫感。📍座位包含：301~304及314~317區等8區，其中304、314區設有輪椅優先席📍優缺點：大巨蛋L3區是VIP包廂區，共有36間，一般舉行賽事時不會對外公開銷售。最特別的是此區座位是沙發座椅，而周杰倫演唱會座位圖L3區中間淺灰色的未開放區是貴賓包廂區。要注意，L3蠻高的，懼高者慎選，而且前4排視野有可能會被欄杆擋住。📍3280元座位包含：405~413區等9區📍2280元座位包含：401~404及414~417區等8區📍優缺點：L4區的座位都只有6排，票價為中間略低價位，座位很高，但前4排的視野可能會被前方欄杆擋住。📍2280元座位包含：506~512等7區📍1880元座位包含：504~505及513~514區等4區📍優缺點：價位在2000元上下，十分搶手，但是L5層的高度也真的是非常高，懼高者真的要慎選，大概只能透過大螢幕觀看演唱會，不過至少也能享受現場氣氛。