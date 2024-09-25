均薪44K續創新高！內外銷行業皆缺工　求才市況「內熱外溫」

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今年第四季景氣勞資雙方都看好，招募意願創下12年同期新高，餐旅、科技、批零都掀起求才熱，現今內外銷行業皆缺工，針對釋出職缺均薪水達到44K。yes123求職網調查，有92.2%企業透露，在今年第四季有徵才計畫，雖然略少於Q3招募比例93.1%，但多過去年Q4的90.2%，更創下12年以來同期新高。若以「產業別」進行交叉分析，Q4企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.1%)、「科技資訊」(95.5%)、「批發零售與貿易」(93.5%)，以及「傳統製造業」(93%)、「金融保險與會計統計」(92.9%)。這也表示其餘7.8%的企業，在第四季「無徵才計畫」，其中又分成：5%為「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」；2.8%為「沒有徵才計畫，但有裁員計畫」。至於第四季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(40.2%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(23.1%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(20.3%)、「公司擴點、展店而擴編」(16.4%)。因此合計「要擴編」的企業，比例共有36.7%，高於前一季(Q3)的34.5%，也多於去年Q4的35.9%，還創下十年同期新高，僅低於2014年第四季的39%。同時資方Q4「缺工比例」為40.2%，除了與前一季相同，也多於去年同期的38.9%，創下12年以來同期新高，平均而言，每一家企業對人才的需求為14.1人，雖然規模小於前一季的15.8人，但仍多於去年同期的12.8人。在可複選情況下，今年第四季計畫徵才的企業，它們釋出的主要職缺類型，又分成了：63.7%屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也佔44.1%；屬於「產線作業員」部分的有33.8%；屬於「儲備幹部」的佔27.1%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」也有25.7%。進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？本次調查則顯示，企業平均提供的月薪條件，落在43,791元，明顯高於前季(Q3)調查時的39,794元，也多於去年Q4的42,299元，續創12年同期新高。解讀本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在「求才」方面，第四季屬於「內熱外溫」：從百貨週年慶到聖誕、跨年檔期，內需型店家面臨缺工問題，所以不斷有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於「臨時性」職缺。不過楊宗斌也透露，與去年不同的是，嚴重缺工的行業不再侷限於服務業，今年外銷接單加溫，使得製造業、科技業同樣出現人力吃緊窘境。受惠各行各業的「缺工潮」，第四季整體起薪的波動屬於「平穩向上」，加上勞方犧牲年終獎金，選擇提前轉職的「薪資補償」依舊存在。