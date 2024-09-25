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曾涉入假球案！陳致遠發文「懷念兄弟」被罵爆後回：過去就過去了

NOWnews/綜合報導

▲前職棒球員「黃金戰士」陳致遠近期在個人社群網站上分享影片，懷念兄弟象傳統，不料卻遭到球迷猛烈批評，他也回覆反擊稱：「過去了就讓他過去了。」（圖／資料照）
▲前職棒球員「黃金戰士」陳致遠近期在個人社群網站上分享影片，懷念兄弟象傳統，不料卻遭到球迷猛烈批評，他也回覆反擊稱：「過去了就讓他過去了。」（圖／資料照）
中信兄弟球團上周剛剛幫球星「周董」周思齊舉辦引退儀式，場面溫馨感人，話題也持續在網路上討論。前職棒球員「黃金戰士」陳致遠近期在個人社群網站上分享影片，懷念兄弟象傳統，不料卻遭到球迷猛烈批評，他也回覆反擊稱：「過去了就讓他過去了。」

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周思齊力拒假球　贏得尊敬

周思齊在棒壇地位高，除了個人在場上表現和能力之外，他當年拒打假球、用手中球棒將球迷帶回來，被認為是職棒救星般的人物，也因此受到球迷的愛戴以及球員和教練們的尊敬。在引退儀式上，周思齊曾站在滿場球迷面前，語重心長地表示，希望球迷們能幫助年輕一代的球員，「當你們跟我們的小兄弟在牌桌上時，請你跟他們說，回家一起練球好不好。」讓不少人都相當感動，甚至落淚。

陳致遠發文懷念兄弟傳統　卻被批評

陳致遠近期也在個人臉書上發文，分享了一段球員時期的影片寫道「當時我們真的很嗨」，懷念起兄弟老傳統，但一發文立刻被網友們批評洗版，他也在底下留言回應：「過去就讓他過去了」，不料反而讓砲火更加猛烈。

陳致遠隨後又表示：「你們可以留言罵我，我為何不能po呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧！過去了就讓他過去了」

陳致遠當年曾捲進中職簽賭案，遭到球團開除，兄弟象當時約一半本土球員都有涉案，除了招牌球星陳致遠之外，還包括：陳懷山、莊瑋全、王勁力、郭一峰、吳保賢、買嘉瑞、柳裕展、朱鴻森、黃正偉、楊宗範、楊博任等，全隊一半以上都受牽連。

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