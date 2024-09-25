白富美開770萬元「重金求子」！大馬49歲普信男上鉤被騙逾17萬元

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▲李男曬出對話紀錄，揭露陳女的話術。（圖／翻攝自中國報）

▲李男（中）在馬華公共服務及投訴局主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會。（圖／翻攝自中國報）

一名49歲大馬男遇到34歲新加坡白富美說要用100萬令吉（約新台幣770萬元）買他的精子，而且會發生「實質性關係」，他上鉤後陸續被騙2.4萬令吉（約新台幣17.3萬元），匯款數次後才幡然醒悟。根據馬來西亞媒體《中國報》，49歲打樁機工作員李男昨（24）日在馬華公共服務及投訴局主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會，他説本月初在網路上看到有美豔富婆要「借精求子」的廣告，因為自己是單親爸爸，需要多賺一點錢，因此自願報名。後來他接到一名自稱「陳惠茹」的女子聯繫，對方自稱34歲，嫁給一名新加坡富商，如今居住在新加坡。她聲稱自己在尋找人「借精生子」，而且雙方需要發生性關係，一直做到她懷孕為止，事成後就會付款100萬令吉。他在記者會上說，「對方說會選到我，是因為我成熟穩重，看到這麼美的女子這樣說，我就昏迷了（應是指暈船之意），她又說交訂金就可以了，然後又給律師的協議，後來她又說跨國會抽稅，要我多給錢。」他指出自從透過WhatsApp看到美艷的陳女照片，又與對方語音通話後，不知不覺中便迷上對方，不過每當李男想與陳女進行視訊通話時，陳女始終以「很忙」拒絕，雙方也因此沒有真正見過面。陳姓白富美期間一直傳訊甜言蜜語，例如「我很擔心你」、「很想早點陪在你身邊」，雙方還約定會在吉隆坡酒店碰面。在他暈船後，一名自稱是陳女的代理律師與他接觸。這名律師表示，要求李男簽下20年保密條款，並要求他支付「誠意費」、「手續費」、「跨國交易稅」等五花八門的費用，才能夠拿到30萬令吉（約新台幣216萬）的頭款。直到陸續被騙了2.4萬令吉，李男才起疑心，並詢問馬華公共服務及投訴局主任拿督斯里張天賜的建議，才明白自己被騙，他上網搜尋「陳姓富婆」和「代理律師」的照片，驚覺是盜用網路正妹的照片，「原來這一切都是一場騙局。」張天賜指出，他透過大馬律師公會的網站查證，確實有「代理律師」者聲稱的律師事務所，不過聯絡之後便得到事務所名義遭冒用的消息，因此召開記者會，一方面是揭露詐騙手法以防又有人被騙，一方面也是替律師事務所澄清。此事引發極大的輿論迴響，有網友說：「怎麼會有49歲長相普通且貧窮的離婚男子會覺得有34歲的白富美想要他的精子？」、「雖然可憐，但事情離奇」、「存好久的血汗錢就這樣被騙走」和「詐騙集團這樣也可以騙到錢」。