羅廷瑋投棄權臉書被灌爆　網嘆：鐵桿深藍腦中已沒有理性

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立法院藍白昨日程序委員會封殺明年度中央政府總預算，而過程中藍委羅廷瑋坦言畏懼遭綠營罷免，因此投下棄權票，上午於臉書向支持者致歉「對不起，深深的對不起！」而支持者不領情一面倒痛罵。對此時常針貶時事的臉書粉專「黑暗流浪者」表示，從留言內容可以得出一個結論，那就是這些鐵桿深藍是全力贊成退總預算案，腦中已經沒有理性，只有對民進黨的仇恨。黑暗流浪者表示，羅廷瑋的道歉，是在為自己投下棄權票而不是同意票，沒有堅持跟藍白站在同一陣線退回總預算案而道歉。而其道歉對象並不是有理智的正常人，而是他自己的同溫層，特別是他的選民。黑暗流浪者說，大家如果有去他的粉專朝聖，會發現底下的留言很恐怖，除了國民黨立委馬文君、羅智強、徐巧芯、牛旭庭、林沛祥等人紛紛留言力挺之外，底下留言幾乎一面倒在罵他沒有投票同意退回總預算案，現在的道歉跟昨天投棄權一樣退縮，還說選他出來就是要他敢跟民進黨對幹，如果不敢就回台中當議員。黑暗流浪者指出，這些留言內容來看可以得出一個結論，那就是這些鐵桿深藍是全力贊成退總預算案的，他們的腦中已經沒有理性，只有對民進黨的仇恨，就是要國民黨立委在立法院跟民進黨鬥爭到底。如果國民黨立委因為還有理智而退縮，那就換一個敢跟民進黨對幹的人出來選。事實證明，藍白立委在立法院中荒腔走板的表現，就是鐵票選民想要看到的樣子，所以自己才會說民代的素質在某種程度上是選民素質的具體展現。藍白立委在立法院亂搞，代表鐵桿支持者的素質大概就是那樣，如果支持者的民意是要跟民進黨對幹到底，那藍白立委當然只會跟民進黨對幹到底，因為對他們來說，他們正在做符合民意的事。黑暗流浪者說，不過自己相信台灣的正常人還是比較多，不會容忍藍白這樣亂搞，這種偏激的支持者畢竟只是少數，同溫層效應卻容易讓國民黨立委以為那些人才是多數，繼續把失速列車開下去。煽動民粹搞政治鬥爭，終究將會自食惡果。