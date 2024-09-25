羅廷瑋為棄權投票道歉！游淑慧：別因對手恐嚇忘記支持者期待

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藍白日前在立法院會聯手將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，昨日又合作將總預算案暫緩列案，不過，國民黨立委羅廷瑋卻棄權，引發爭議，羅廷瑋今（25）日公開道歉，並稱會接受黨團任何處分。對此，國民黨台北市議員游淑慧說，永遠別因為對手的恐嚇，卻忘了支持者的期待。游淑慧說，她大概可以理解面對刀光劍影，心裡難免就是會出現那一瞬間的軟弱。她舉例，就像在調查京華城的這段期間，她的辦公室、臉書和網路也會被刻意騷擾出征霸凌，各種壓力皆有，而她也在受訪時不諱言的說「曾一度想放棄召集人工作，未來也可能不想再碰魚果市場的深水區」，但她也知道，犯錯的不是她，所以該逃避的也不是她。「不經一事不長一智，」游淑慧說，政治路也是一條修練路，是斬妖除魔，還是畏懼逃避，又或是被妖魔同化，看的就是心志與選擇。她看到羅廷瑋臉書留言區下的一排藍勾勾，黨內有那麼多人在關心呵護他，也希望羅知道往後要結伴而行、團隊重要，「永遠別因為對手的恐嚇，卻忘了支持者的期待。