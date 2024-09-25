全家熱狗買一送一限3天！曠世奇派、咖啡半價　12款南洋小吃登場

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▲全家本週康康五優惠，包括冰淇淋、咖啡都有買一送一。（圖／全家提供）

▲五六日加碼香辣雞肉熱狗、維也納風味熱狗買一送一（原價35元、特價18元）。（圖／全家提供）

▲全家此次共在熟食區導入12款南洋風味小吃，更於業界首創「NO PORK無豬肉熟食區」。（圖／全家提供）

▲消費者可透過全家APP地圖趣「限店美食瘋」功能，一鍵查找鄰近供應「NO PORK無豬肉熟食區」的店舖。（圖／全家提供）

▲7-11進一步擴展「天素地蔬」的產品線，瞄準喜愛嚐鮮的年輕客層，再度與在地蔬食指標性餐廳「陽明春天」攜手合作。（圖／7-11提供）

全家本週康康五優惠提早曝光！除了有杜老爺曠世奇派草莓大雪糕、UCC無糖咖啡買一送一優惠外，還有限時9月27日至9月29日，五六日加碼香辣雞肉熱狗、維也納風味熱狗買一送一。兩款熱狗口味為全家新品美食，想嚐鮮可得把握半價優惠，全家本次瞄準移民工及特殊飲食族群，首創業界「NO PORK無豬肉熟食區」，共有12款南洋風味小吃新登場。全家本週康康五優惠自9月27日至9月29日開跑，包括超夯的杜老爺曠世奇派草莓大雪糕、UCC無糖咖啡、農心杯面都有買一送一優惠。◾杜老爺曠世奇派草莓大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾UCC無糖咖啡買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾舒味思萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）。「維也納風味熱狗」以獨特香料調味，肉汁飽滿、香氣濃郁；「香辣雞肉熱狗」香辣滋味與彈牙口感。除了熱狗外，全家此次共在熟食區導入12款南洋風味小吃，更於業界首創「NO PORK無豬肉熟食區」，瞄準移民工及特殊飲食族群，開發無豬肉成分的熱狗、包子，也推出如「紫玉番薯」限店販售的隱藏版商品，讓整體熟食區產品組合更加多樣化，每間店舖也可依商圈顧客需求創造個店之差異化。12款南洋風味小吃，蒸箱開賣南洋風味「馬拉糕」與「塔香雞肉包」，10月15日前享蒸包任二件8折；SOHOT炎選現烤點心主打濃郁香甜、道地東南亞風味的「咖椰金磚」，另有精緻可口的「香草可麗露」、「椰香手撕包」、「紅豆千層餅」與「地瓜千層餅」4款點心，歡迎消費者嚐鮮。炸烤物則端出鮮嫩厚實的「蜜汁火烤雞排」，以及酥脆又牽絲的「起司魚肉熱狗」，10/29前購買SOHOT炎選現烤點心、炸烤物任2件享8折優惠！除此之外，全家夯番薯再推重磅明星商品「紫玉蕃薯」，嚴選台農73號紫皮紫肉地瓜，含有豐富膳食纖維與花青素，綿密細緻的口感。「NO PORK無豬肉熟食區」迄今已導入全台150間全家店舖，包含鄰近車站、醫院、廠區與觀光景點等商圈，且目標於年底擴大至500店，消費者可透過全家APP地圖趣「限店美食瘋」功能，一鍵查找鄰近供應「NO PORK無豬肉熟食區」的店舖。除此之外，即日起全家超過4200家全店所供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類，讓移民工與特殊飲食需求的消費者，可快速辨識、以減少誤踩飲食禁忌痛點，民眾若有特殊飲食需求，不妨下次到超商時可以參考新的友善標示，可以更快找到符合自己需求的美食。此外，10月1日為世界素食日，7-11進一步擴展「天素地蔬」的產品線，瞄準喜愛嚐鮮的年輕客層，再度與在地蔬食指標性餐廳「陽明春天」攜手合作，兩款商品「植物雞丁燴飯」、「植物牛若堡」使用植物肉話題食材為餐點注入新意，結合中西料理創意，打造出營養豐富且美味的餐點，10月2日起還有秋日限定的「野菇炊飯飯糰」，多樣化的新品，期望讓更多人願意嘗試並愛上蔬食。7-11表示「天素地蔬」客層不侷限在素蔬食者，內部銷售數據發現，冷藏鮮食專區整體業績表現較去年同期大幅成長7成，顯示聯名策略除了滿足既有客層，也吸引想要嚐試素蔬食餐點的民眾。為歡慶世界素食日，7-11天素地蔬複合店更有指定商品任選兩件79折優惠活動。