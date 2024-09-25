盧秀燕昔嗆中央「一毛不給」　江肇國酸：選後羅廷瑋真的一毛不給

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立法院藍白昨日聯手於程序委員會封殺明年度中央政府總預算案，但過程中藍委羅廷瑋因畏懼遭民進黨罷免，因而投下棄權票引爆支持者怒火。但如今總預算案仍躺在程序委員會無法付委實質審查，對此台中市議員江肇國酸，過去台中市長盧秀燕稱中央卡台中一毛都不給，如今選後自己的子弟兵親自示範，什麼叫一毛都不給台中。江肇國表示，不知大家是否還記得，盧秀燕之前為了選舉公然造謠中央一毛都不給，還說現任立委都在睡覺。但選後藍營台中立委過半，盧秀燕的子弟兵，聯手在院會把明年度要給台中建設的預算都全部退回，真的一毛都不想給台中。江肇國說，國民黨在程序委員會，持續封殺要給台中的預算。盧秀燕的愛將羅廷瑋，人在程序委員會，卻完全不投票，也不願意支持台中。議事人員看他沒舉手還上前詢問，「還是不舉手，是睡著了嗎？」原來這就是盧秀燕口中的台中立委都在睡覺，一毛都不給台中的樣子。