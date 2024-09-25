王陽明「娘炮說」傳與李李仁夫婦鬧翻　陶晶瑩發文斥無稽

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▲李李仁被傳因為支持妻子陶晶瑩，和王陽明過去不錯的情誼被破壞。（圖／NOWnews攝影中心）

▲陶晶瑩針對自己和丈夫李李仁傳和王陽明因故交情生變，只駁斥是「無稽的新聞」。（圖／陶晶瑩臉書）

開年至今最賣座的國片《角頭—大橋頭》，全台票房風光賣破2億元，相關風波卻也沒斷過。片中扮演「大橋頭」太子爺的王陽明，在宣傳活動中因為拒絕和女性影迷用手比愛心，還表示不會做「娘炮」的動作，招來不少批評，更被《鏡週刊》報導因為遭陶晶瑩在自己的廣播節目上公開指正，而不開心到主動表達不滿，此舉也連帶惹怒陶晶瑩的另一半李李仁，過去李李仁和王陽明和演過電影《海霧》，彼此情誼不算差，這回鬧得雙方頗為尷尬，兩邊友人居中奔走、協調才暫告平息。不過李李仁與陶晶瑩的經紀人回應沒聽說過有這件事，而王陽明也沒回應，陶晶瑩則是在社群網站發文斥「無稽」。王陽明的一句「娘炮」，後續引發各方議論，尤其是性平教育人士，擔心許多不符合主流性別氣質的人將無法自在做自己。他則發文反擊，罵批評者是「完全不懂電影宣傳的 hater」，好像什麼都懂，比他自己還懂他在做什麼，稍後才在宣傳活動上道歉，表示不該說出那種字眼，以後也會更小心，畢竟自己是公眾人物。可是《鏡週刊》稱他心𥚃頗為在意，又因為被陶晶瑩在廣播中公開糾正，認為過去和她及李李仁相處不差，為什麼她要加入批評的行列，憤而對他們表達抗議，昔日和李李仁的合作情誼受到影響。關於此事，雖然陶晶瑩經紀人已稱沒聽說，她自己還是忍不住在社群網站上寫道：「我就看這無稽的新聞要有多少媒體照抄⋯⋯」王陽明都沒有任何回應。