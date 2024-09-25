蛋價狂跌創新低！全聯、家樂福「雞蛋降價」　全家茶葉蛋不到10元

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▲全家茶葉蛋單日優惠最低單顆只要9.9元。（圖／全家提供）

雞蛋在中秋節後買氣不振，加上產量持續增加，台北市蛋商公會昨（24）日宣布，雞蛋產地價再降2元，調整後每台斤24.5元，創下3年新低，隨著產地端降價，通路也陸續祭出降價策略，雞蛋產地端價格直直落，全聯表示，「上週起盒裝平價蛋已調降2元至47元，後續將視市場情況因應調整」。家樂福則是即起至10月30日前，常溫洗選蛋調價區間在42元至49元，對比6月價格為47元至55元，每盒調價約5元至6元。冷藏蛋調價約原價8折79元至99元、非籠飼雞蛋特價109元至135元。美廉社則表示，將自9月26日起調降盒裝蛋價，「Simple Life 洗選盒蛋（白蛋）」10入、「富翁洗選盒蛋白」10入，每盒48元，皆較上周每盒降價2元，對比6月中盒裝蛋價調整，每盒又再降了3元；茶葉蛋2顆18元，即日起至10/15，搭配中杯經典系列咖啡，再現折20元。全家便利商店今（25）日茶葉蛋限定優惠，APP 隨買跨店取 「蛋蛋幸福日」單日限定優惠，茶葉蛋限時特價99元（每組10顆），原價13元、特價10元。台北市蛋商公會理事長林天來指出，先前缺蛋時，許多蛋農搶蓋雞舍、投入新雞生產，加上換羽蛋雞也恢復生產，產量持續增加，但中秋節過後買氣下滑，因此宣布降價，批發價週四起跟進，調整後產地價每斤24.5元，批發價34元。