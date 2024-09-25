羅廷瑋跑票　林國成也說「思慮不周」、黃國昌緩頰能夠理解

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立法院新會期藍白合延續，國眾兩黨先在院會聯手將總預算案退回程序委員會，昨天程委會更投票退回總預算案。不過，程委會卻爆出藍委羅廷瑋棄投，外界質疑他恐成未來藍白合的破口。對此，民眾黨立委林國成也直言羅廷瑋「思慮不周是確實」；而黨團總召黃國昌則緩頰，對羅廷瑋的處境「非常能夠理解啦」。國民黨台中市立委羅廷瑋昨天在程序委員會放棄投票，引發外界質疑及藍營支持者撻罰，連民眾黨台中市黨部主委江和樹也非常不滿，認為藍營背刺，未來應該考慮不要跟國民黨合作。對此，民眾黨立委林國成今天在立院受訪表示，江和樹反映地方聲音是理所當然，但也也直言羅廷瑋「思慮不周是確實」。黨團總召黃國昌則緩頰說，羅廷瑋不會變成破口，而且他也發表了道歉聲明。「對於廷瑋他所面對的壓力、以及他所展現出來的懊惱，我是非常的能夠理解啦！」林國成痛批民進黨政府，未將三讀通過的原住民禁伐補償跟農民公糧等預算編入，才會導致藍白聯手將總預算退回程序委員會，民進黨應該跟在野黨溝通，說明為何沒有編列。「既然沒溝通，就要照程序委員會的程序走」，才會衍生後續表決退回總預算案。