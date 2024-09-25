《魔法阿媽2》募資掀舊怨！王小棣喊苦的是我們　麥人杰妻子回嗆

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2021年《魔法阿媽》4K修復版首映會，黃仲崑、母親「魔法阿媽」本尊鄭彩霞女士，以及導演王小棣、馬志翔太太盧悅婷、馬志翔等人（左起）一同出席。（圖／稻田電影提供）

▲麥人杰沒有參與《魔法阿媽2》，在社群網站討論上引起軒然大波，甚至連首集攝製背後的恩怨也被揭露。（圖／摘自臉書）

《魔法阿媽2》募資進行中，卻意外再掀開首集攝製期間的陳年恩怨！第一集負責人物造型設計與分鏡的漫畫家麥人杰並未在續集的團隊中，有網路留言強調這件事情，引來不少網友對於續集觀感大壞、揚言抵制，使得製作團隊隨後發文表示麥人杰當年拖稿又失聯，被迫找其他動畫界的團隊幫忙救火。首集列名導演也正籌拍續集中的王小棣，公開發文稱「不會想在負能量裡面跟著別人吹的泡泡轉圈圈」，表明當時苦的是他們，這下激怒了麥人杰的妻子，發了長文暗指王小棣的團隊劇本不能用、是麥人杰幫忙修改，還幫忙重畫了一堆外包單位繪製但根本不能用的圖，忙了半天最後不但無法得到應有的頭銜，現在還要被批評，最後反諷第2集的團隊似乎一直來引戰，就想要炒話題。雙方各說各話，外界難看清真相。當年《魔法阿媽》誰才是真正出力最多、最該掛上導演頭銜的人，挺麥人杰的一方認為王小棣團隊就是在收割他的成果，讓他把人物造型都弄好，連經典對白都是他想的，結果從當初承諾雙掛導演，變成麥人杰的頭銜只是「人物造型設計」，麥人杰幾年前在訪問中則是提到他的學歷問題，被規定無法在片中掛起導演的頭銜，因而這部自己的心血到最後卻是用了別人的名字。有網友在Threads上為他抱屈，很快引起熱議，不少人認為這樣子做法很不厚道，對於續集開始考慮要不要再支持。製作團隊則發文表示，沒有再找麥人杰是因為怕上一集的痛苦過程重演，透露麥人杰當年完成「故事板」及「人物造型設計」後，堅持要一人獨力進行「構圖暨 Key pose」及「場景設定」，並希望王小棣給予完全的信任，然而，他卻開始陸續出現無法如約交稿之情事，團隊到後期甚至幾乎完全聯繫不上他，導致製作陷入停滯。若無法按時交稿，團隊將需支付代工動畫的韓國公司鉅額違約金，最後找來一堆動畫團隊人員救火支援，沒日沒夜的工作，才趕在期限內完成。王小棣則在臉書上針對此爭議，稱可以很簡單的把事情經過公開、但這到底對誰有意義？當時苦的是他們，來救他們的都是動畫人！不是這些動畫人來相救，根本就不會有《魔法阿媽》！他們對的起誰，對不起誰，要跟麥人杰方面的哪位交代？風波越演越烈，麥人杰的妻子也怒發長文，稱最早《魔法阿媽》的劇本根本不能用，大意就一家哭哭啼啼歇斯底里的1個多小時，然後和好，道士阿媽，中元節、貓狗、鬼魂都是麥人杰改編的，根本就是另一個故事。一直以來，外界對該片的故事內容都認為是黃仲崑的姊姊、編劇黃黎明的心血，而裡面的「阿媽」本尊是他們的母親鄭彩霞，小男孩取材自黃仲崑的兒子黃遠，但麥人杰的妻子卻有這種相去甚遠的說法。她還反嗆劇組說他失聯，其實大家都知道他在哪里。對於麥人杰堅持希望獨立作業，以及後期聯絡不上的指控，他妻子則表示因為當年時間緊急，麥人杰被對方不斷拜託後接下任務，但當時就開出希望按照自己步調走的條件，「因為時間不夠，他要用特殊的方法，才有可能在短時間完成。」麥人杰在臉書上則是寫道：「好，現在把我老婆惹火了，你們自求多福吧。」顯然夫妻倆還有很多的內情可以公布，準備看《魔法阿媽2》製作團隊怎麼接招。《魔法阿媽2》原本是受到部分觀眾期待的名作再續，現在卻變成原創者之間的互相對立，還公開發文口水戰，也是讓人始料未及，現在雙方都已經先丟出了屬於自己的說法，後續如何發展，外界都拭目以待。