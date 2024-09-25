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家長必看！孩子生病亂吃藥小心愈吃愈病　用藥掌握「五要五不」

記者魏妤庭／台北報導

▲兒童身體器官尚未完全發育，對藥品吸收、分佈、代謝、排除等反應與成人不同，家長可記住「五要五不」用藥關鍵，保障孩子用藥安全。（示意圖／Pixabay）
▲兒童身體器官尚未完全發育，對藥品吸收、分佈、代謝、排除等反應與成人不同，家長可記住「五要五不」用藥關鍵，保障孩子用藥安全。（示意圖／Pixabay）
不少家長對孩子生病感到擔憂，尤其是發燒了怎麼辦、皮膚癢可否擦類固醇藥膏等問題，而不知所措。對此，食藥署提醒，兒童身體器官尚未完全發育，對於藥品吸收、分佈、代謝、排除等反應，與成人有所不同。可以記住「五要五不」用藥關鍵，了解正確用要方式及可能副作用。

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食藥署表示，兒童身體器官與成人不同，尚未完全發育，因此不論在藥品吸收、分佈、代謝、排除的反應，都跟成人不同。家長在拿到藥品時，記得「五要」，也就是「要」核對藥袋資訊、使用正確的給藥技巧、注意兒童藥品不同反應的發生、紀錄兒童過敏的藥品，使用藥物前有疑問應詢問醫師或藥師。

食藥署表示，「五不」即不要自行購藥給兒童使用，或是擅自停藥、調整劑量，以及任意放置藥品、自行使用以前未使用完畢的藥品，或是服用藥品時，應使用溫開水，避免與果汁、牛奶一起使用導致交互作用。

食藥署表示，掌握兒童用藥「五要五不」關鍵，有助於保障孩子的用藥安全。同時近年來有出版多本關於兒童用藥繪本，電子檔已同步上傳官網「用藥安全宣導專區」，可下載使用。

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