ETC臺灣隊「AI車牌辨識系統」　助泰公路均速提升1.8倍

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遠通電收子公司遠拓國際泰國有限公司以「AI人工智慧車牌辨識軟體」獲頒「海外臺商精品獎─金質獎」，評審團表示，遠通偕遠拓泰將臺灣軟硬研發實力推廣至泰國，所研發AI車牌辨識軟體，可適應不同天候狀況與拍照角度，泰國車牌辨識率高達98.22%，且協助M9快速道路駕駛均速提升1.8倍，創新性與市場性皆有所卓越成果。臺灣駐泰國大使張俊福表示，臺灣與泰國針對智慧城市服務交流互動熱絡，ETC便是非常成功的案例，非常感謝臺灣交通部的支持，協助遠通電收與遠拓泰成功在曼谷高速公路導入多車道自由流系統電子收費系統，有效改善交通問題及提高電子收費營運效率與智慧化。遠拓泰執行長陳聲鏗分享，遠通在泰國拿下M6與M81兩條高速公路收費交控系統建置與輔導維運合約，並於既有M9高速公路，將過往人工及電子收費系統部分轉換至M-Flow。統計2022年2月推行至今，M9道路已累積超過66萬的車主登記使用、駕駛平均速率提高180%，每車道每小時可增加43%車流量，並且有效改善收費站前95%壅塞情形，成果不僅獲得泰國政府肯定，亦吸引東南亞各國關注。陳聲鏗指出，泰國M6與M81兩大高速公路預計分別於2025及2026年完工，共規劃建置28座收費門架，目前已完成22座，進度78%符合預期；除了現有專案，遠拓泰亦積極跟進泰國境內其他高速公路導入新收費系統之狀況，以期掌握業務商機。陳聲鏗強調，臺灣國道ETC系統已被證實為兼具經濟與環保的永續思維交通建設，這對正在發展永續、減碳轉型的各國也極具吸引力。遠拓泰會與遠通團隊持續精進，期待能與臺灣隊一起，持續在國際發光發熱。海外臺商精品獎評審團表示，今年新增「永續發展」評分項目，臺灣ETC解決方案同時符合全球節能減碳趨勢，光是M9一條高速公路，導入後每年可減少2,300噸碳排放，相當於19萬棵樹的年吸碳量。除此之外，透過遠通、遠拓泰研發之AI車牌辨識軟體，泰國車牌辨識率高達98.22%，勇冠全泰；且該系統不僅可運用於高速公路收費，亦可延伸至科技執法，有效接決塞車與人力管理問題。