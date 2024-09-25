台經院：製造業、服務業與營建業　８月景氣觀測均下滑

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台灣經濟研究院今（25）日8月景氣動向調查指出，雖然全球景氣回溫，但製造業景氣尚未明顯回升，廠商對未來半年景氣看法有所惡化；服務業方面，暑期旺季帶動餐飲業8月營收顯著成長，但國旅熱度減退，挫傷餐旅業者對景氣看法。AI商機強勁且進入消費性電子旺季，電子及資通產品出口成長，8月出口年增率由上月的3.1%擴增為16.8%，但當詢問國內製造業未來景氣看法時，有3成比例的電子機械廠商看好當月景氣表現，但亦有接近3成比例的電子機械廠商看壞當月景氣表現。科技廠商出現兩極化態度，主因是受到終端市場改善、AI技術蓬勃發展，帶動國內晶圓代工與封測業者產能利用率有所改善；但車用及工業領域需求仍較不足，部分客戶已提前進行拉貨，加上DRAM產業仍處於庫存去化階段，客戶採購意願趨於保守。傳統產業方面，廠商反映受到8月國際油價以及上游輕油價格下跌，下游補貨需求仍不理想，有3成比例的化學工業廠商看壞當月景氣表現。鋼鐵業者則受到中國房市持續不振、地緣政治不穩及高利率環境仍影響中國及歐美市場客戶外銷訂單表現。台經院補充，央行推出第7波打炒房政策，房市觀望氣氛濃厚，若國內房市降溫，較不利於後續營建用鋼需求，故有6成左右的鋼鐵基本工業廠商持平看待未來半年景氣表現，亦有3成左右比例的鋼鐵基本工業廠商看壞未來半年景氣表現。而在內需產業方面，暑期旺季帶動餐飲業8月營收顯著成長，但國旅熱度減退，影響餐旅業者對景氣看法；零售業、批發業、銀行業、證券業、保險業與運輸倉儲業較看好未來半年，餐旅業對未來半年景氣看法多偏向持平。營建業方面，住宅房屋建築需求趨緩，加上預拌混凝土價格持續上漲、缺工問題未解，令8月營造業景氣持平，廠商仍對未來半年營造業前景樂觀。但在不動產業部分，8月六都建物買賣移轉件數月減7.6%，主要是由於7~8月各行庫不動產授信水位限縮，加上農曆民俗月干擾，讓單月房屋過戶登記受衝擊，以及房市交易掀起觀望氣氛，導致雙方磨合期拉長。展望未來，因9月央行理監事會議升準1碼，並祭出第7次選擇性信用管制措施，出手力道較重，故對於市場信心程度的打擊不小，短期內銀行放款時難免產生排擠效果，資金緊縮成為影響未來房市走向的主要因素。