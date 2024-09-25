黃曉明認愛小15歲新歡！葉珂前夫突發長文開嗆：嚴重影響我生活

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▲黃曉明（右）在和Angelababy離婚後火速戀上網紅葉珂（左），引起廣大粉絲熱議。（圖／葉珂、黃曉明微博）

▲葉珂前夫寫下長文，表示她很祝福葉珂跟黃曉明的戀情，希望網友不要來打擾他們一家人。（圖／王命金微博）

▲王命金為了澄清假消息，一連在微博發了數篇貼文開罵。（圖 ／王命金微博）

中國男星黃曉明近日認愛新歡葉珂，對方小他15歲，是小有名氣的網紅，過去也曾有一段婚姻，因此不少粉絲開始深挖葉珂過往，除了疑似整形之類的傳聞，還有人翻出葉珂和前夫拍的結婚照，種種行為也嚴重影響葉珂的前夫王命金（Marx）。因此王命金23日在微博寫下長文，先是祝福黃曉明與葉珂「有情人終成眷屬」，接著也不忍了開炮酸民：「是不是覺得造謠不用負法律責任或刑事責任？」表示他現在也有未婚妻了，希望大家不要再來打擾他與家人的生活。王命金和葉珂過去曾有婚姻關係，兩人也生下2個小孩，最後和平離婚。葉珂與黃曉明交往後這段過往被挖出，不少網友猜測是因為王命金劈腿葉珂才選擇離婚，更有人挖出王命金的現任未婚妻等。對此，王命金忍無可忍，他23日在微博寫下長文，嗆聲網友：「是不是覺得造謠傳謠不用負法律責任或刑事責任？」王命金說，他首先要祝福前妻葉珂與黃曉明的戀情：「真心的祝福新人，我真的真心衷心祝福新人長久，希望有情人終成眷屬！因為我自己真的也過得非常幸福特別感恩如今一切！我上網的目的是找出網路上的黑子（酸民），起訴完造謠我詆毀我的網路黑子我就會退網，大家也不要追蹤我和私訊我了！我對其他事真的一點興趣都沒」王命金表示，目前網路上的謠言已經嚴重影響到他和小孩、未婚妻的生活：「麻煩大家不要發我小孩的照片和名字出來，衝浪該有的素質和道德希望大家遵守！然後真的有必要澄清一下我也還沒再婚生子，我們只是訂婚了，準備明年結婚，未婚妻並不是什麼杭州小網紅，是深圳本地的也不是什麼網紅，是我離婚後一年才第一次見面認識的，並不是什麼小三包養上位生子還不辦婚禮，真的可笑又無語！」王命金心疼未婚妻，表示對方是「三觀和家庭都特別特別正的人」，未婚妻家中三代工作也都與國家貢獻有關，因此他覺得未婚妻一家被他牽連，他感到十分內疚、抱歉，「詆毀我都沒那麼生氣，黑子這樣去詆毀她，真的對她和她家人真的很不公平，希望大家不要再信謠傳謠了，還給我們一個普通平靜的生活吧！」據了解，王命金本身財力也相當雄厚，但他說自己並非什麼礦山富二代或是身家數10億的富豪，只是普通經濟能力中等偏上的家庭，他不希望自己和葉珂的舊照繼續被挖出，理性的網友看了也紛紛留言，大讚王命金霸氣護愛的舉動，「說出事實不就好了，我們都相信你」、「首先，他只是個普通人被網路暴力抹黑，公民有權維護自己的合法權益，其次他不是公眾人物、不在演藝圈撈金，沒有義務向大眾公開自己的生活，他有保護自己隱私的基本權利。」、「人家比較紳士，給前任留點生活空間和臉面」。