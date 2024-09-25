金管會公布新人事　檢查局長一職由銀行局副局長童政彰接任

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金管會今（25）日公告檢查局局長一職，由銀行局副局長童政彰陞任的新人事案。金管會表示，前任檢查局長張子浩於今（2024）年8月2日退休，遺缺由銀行局副局長童政彰擔任，已奉行政院9月19日令核定，並於今日到職。童政彰由中原大學國際貿易學系、美國羅耀拉大學企業管理研究所碩士、國立政治大學法律學系研究所碩士畢業，並在民國81年的公務人員高等考試二級考試國際貿易類科及格。童政彰一路從金管會基層歷練上來，曾任職金管會銀行局科長、專門委員、副組長，金管會專門委員、副處長，金管會銀行局主任秘書。今天陞任檢查局長一職。童政彰今年57歲，此次升任金管會檢查局長，被外界認為是黑馬。而童政彰近期被外界關注，即是他對中信金併購新光金的對外發言，除了對非合意併購的法規解釋外，也對在金管會緩議中信金公開收購新光金的申請案後，中信金仍欲重新申請，發重話直言「緩議即是不同意」，讓中信金終做出暫停收購新光金決定。