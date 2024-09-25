10年來首見！藍黨團幹部就職典禮「綠白到場祝賀」　名單一次看

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國民黨團今（25）日公布第11屆第2會期黨團幹部，國民黨團總召傅崐萁宣布，國民黨團書記長由林思銘擔任、首席副書記長由王鴻薇擔任，同時也宣布8位副書記長。會中民進黨團三長、民眾黨團總召黃國昌特地到現場致意，是10年來首見。國民黨團於立法院紅樓302舉行第11屆第2會期書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮。傅崐萁致詞時表示，非常感謝朝野各黨團都到場致意，國會是整個國家運作的一環，各個政黨都肩負民意、法律攻防及協商。本會期是總預算跟人事案，希望大家秉持民意，理性善意的溝通，成為人民跟政府之間的橋樑。傅崐萁指出，上個會期大家有很多的遭遇跟嘗試，經過一個會期的磨合，相信第二個會期在很多議事及委員都會更趨於熟稔。接下來這個會期是總預算跟人事，此時此刻希望大家秉持民意，理性善意的溝通，人民跟政府之間的橋樑，希望所有的事情一起做好。傅崐萁宣布，國民黨團書記長由林思銘擔任、首席副書記長由王鴻薇擔任。林思銘非常憨厚誠懇，知道柯建銘不會「軟土深挖」，碰到老實、善良的人大家就一起同心協力，做好服務工作。傅崐萁也說，王鴻薇也是炙手可熱，黨團決議推舉他為首席副書記長更是一時之選，王鴻薇的非常擅長協調，人也寬厚。但他鐵娘子的個性比較強烈，所以凡事開大門走大路，絕對是女中豪傑，相信三個黨團會有更多的火花跟磨合。傅崐萁最後宣布本屆國民黨黨團副書記長，包含羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔。