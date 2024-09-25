內幕／國民黨禮讓白一席召委　黃國昌茶敘中這句話成逆轉關鍵

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立法院各委員會今（25）日舉行召委選舉，國民黨團幹部前天才表態，會自提8席召委。沒想到今早大逆轉，確定將外交及國防委員會召委，禮讓給民眾黨立委林憶君。據了解，前天藍白黨團三長茶敘時，黃國昌在會中明確表態，「民眾黨希望有一席召委」，向藍黨團三長柔性施壓，成為本屆民眾黨首獲1席召委的關鍵。立法院藍白合的默契從上會期開始，雙方不管是在共推法案、院會投票上都有合作共識。在經過民眾黨主席柯文哲身陷京華城案後，雖然國民黨中央、立法院黨團都定調挺柯，不過，藍營議員狂打柯，讓外界霧裡看花，藍白合究竟走不走的下去？就在立法院開議之際，傳出民眾黨立委林國成有意爭取本會期交通委員會召委，國民黨團總召傅崐萁更親自和原定就協調好，由藍營推舉的國民黨立委魯明哲磋商，看是否能禮讓給林，卻因為魯明哲拒絕作罷，禮讓召委一事一度破局。國民黨團書記長林思銘甚至在23日表態，國民黨規劃在8個常設委員會自提召委人選。此話一出，讓外界以為禮讓一事已無轉圜餘地。怎料，據了解，也就是在同一天，藍白黨團三長下午約在天成飯店茶敘，閉門會談兩個多小時，會中黃國昌主動提出，民眾黨希望有一席召委，言下之意，正是向藍黨團三長柔性施壓，盼能再協調出一席。黨團人士指出，基於立法院藍白合作，黃國昌既然提出要求，黨團幹部肯定要想辦法實現，由於國民黨在8委員會中，只有國防與外交委員會還沒確定召委人選，且該委員會藍委皆表態「尊重黨團意見」，才會初步形成禮讓給民眾黨立委林憶君的共識，「如果連召委我們都不讓，（民眾黨）會覺得那你們是要合作嗎？」黨團人士也說，在該場茶敘後，黨團幹部便著手向各立委、民眾黨溝通協調，約莫昨晚拍板後，今天黨團大會中雖然仍有幾位藍委對此事有意見，不過禮讓一事塵埃已定，也因此今天召委選舉才能順利落幕。至於未來每會期是否都有「禮讓一席」空間？黨團人士認為，既然在本會期和民眾黨合作開先例，當然希望未來每會期都有這樣的空間，「有八個會期，我們也才六個立委，當然希望每個人都可以輪到一次！」