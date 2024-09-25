羅廷瑋不擋總預算　立院大前輩轟不只是背骨：根本在野黨漢奸！

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立法院藍白昨日聯手於程序委員會封殺明年度中央政府總預算案，但過程中藍委羅廷瑋因畏懼遭罷免，因而棄權引爆支持者怒火，縱使已向支持者致歉並自請處分，前立委蔡正元並不領情，認為藍委在第一線作戰之際，竟顯露出職場小政客的軟弱體質，這種經不起一點點壓力的人，根本沒資格擔當在野黨立委，說難聽一點不只是背骨仔，痛批「根本就是在野黨的漢奸！」對於羅廷瑋今日於社群平台發文，坦言畏懼遭罷免因而棄權「對不起，深深的對不起！」並將自請處分。對此蔡正元並不領情，直指羅廷瑋是軟弱的國民黨立委，在賴清德指揮御用大法官，濫用司法職權霸凌人民和在野黨，在這歷史性的關鍵時刻，在野黨立委更應挺起腰桿，走上第一線爲人民的前途奮戰，做好保衛人民利益的勇士。蔡正元說，竟然有藍委在第一線作戰之際，顯露出職場小政客的軟弱體質，背叛同志棄械脫甲向賴清德投降，這種經不起一點點壓力的人，根本沒資格擔當在野黨立委，「說難聽一點不只是背骨仔，根本就是在野黨的漢奸！」